Bari contrasta il grande caldo: bottiglie d’acqua gratis nei luoghi più frequentati

Bottiglie d’acqua distribuite gratuitamente contro il caldo. Così Bari propone di affrontare le ripetute e prolungate ondate di calore di queste settimane. La nuova misura potenzia il piano caldo a sostegno delle fasce più vulnerabili ricorrendo alla distribuzione gratuita, da parte della Protezione civile comunale e della Polizia locale, di bottiglie d’acqua nei luoghi più affollati della città nei giorni e nelle ore più calde. Un modo per prevenire i rischi legati alle alte temperature e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare.

Bottiglie d’acqua gratis

Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione civile comunale e dalla Polizia locale di Bari nei luoghi più frequentati della città, nei giorni e nelle ore più calde. Sarà potenziato così il piano caldo 2026, avviato dall’assessorato comunale al Welfare per supportare le fasce più fragili della popolazione. La nuova misura, spiega il Comune in una nota, si affianca alle attività garantite dal personale del Pronto intervento sociale, e sarà rivolta a tutti i cittadini con l’obiettivo di offrire un presidio diffuso di prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati.

Prevenzione dei rischi

“Si tratta di una prestazione mai attivata prima d’ora – spiega l’amministrazione – attraverso la quale agenti della Polizia locale e personale della Protezione civile comunale provvederanno a distribuire gratuitamente bottiglie d’acqua contribuendo a prevenire i rischi legati alle alte temperature e sensibilizzando i cittadini sui comportamenti corretti da adottare durante le giornate di caldo estremo”. Il primo appuntamento si è tenuto questa mattina, negli spazi esterni al mercato del quartiere San Paolo, dove i cittadini hanno potuto informarsi sul nuovo servizio e beneficiare della misura. “Con gli evidenti cambiamenti del clima che stiamo vivendo – spiega l’assessora comunale alla Polizia locale e Protezione civile, Carla Palone – diventa necessario accompagnare i cittadini e rispondere anche a questo genere di bisogni, che in determinati momenti della giornata possono essere vitali”. “Le ondate di calore – prosegue l’assessore comunale al Welfare, Michelangelo Cavone – rappresentano un rischio per tutta la comunità e richiedono risposte sempre più coordinate”

Fonte Ansa