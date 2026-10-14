Bambini con disabilità e scuola: i consigli per una quotidianità più serena

Il rientro alla quotidianità autunnale rappresenta una sfida complessa per le famiglie, in particolare per quelle con bambini con disabilità. L’adattamento a nuovi orari, insegnanti e contesti richiede tempo, pazienza e una forte rete di supporto integrata tra scuola, specialisti e nucleo familiare. Attraverso le parole della Dott.ssa Giulia Ambrosetto dell’Antoniano, vengono offerti spunti fondamentali per affrontare questo delicato passaggio, valorizzando l’accoglienza, la flessibilità, la tutela di tutti i componenti della famiglia e la conoscenza dei sostegni disponibili.

Regressioni e prevedibilità: sostenere i ritmi del bambino

I cambiamenti importanti possono generare nel bambino quelli che i genitori percepiscono come “passi indietro”, nelle sue autonomie e competenze. Se questi episodi si verificano, le famiglie non devono spaventarsi: spesso non si tratta della perdita di abilità acquisite, ma di una reazione temporanea legata alla difficoltà di adattamento a un nuovo contesto. In questi momenti è importante che i genitori accolgano la fatica del bambino, senza colpevolizzarlo o punirlo: accompagnarlo con pazienza nella ripresa può aiutarlo a ritrovare prima le proprie sicurezze. La routine non deve essere intesa in senso rigido ma rappresentare, piuttosto, una cornice di sicurezza: deve aiutare il bambino a capire cosa accadrà, affinché possa distribuire meglio le proprie energie. Per questo la prevedibilità può essere costruita anche attraverso le attività più semplici della giornata: gli orari del sonno e della veglia, dei pasti, i gesti dell’igiene e della preparazione del mattino. L’obiettivo non è la “routine perfetta”, ma il ripristino di ritmi sostenibili che lascino sia al bambino che alla famiglia, il tempo di recuperare i propri equilibri.

Anticipare i cambiamenti e il dialogo scuola-terapisti

Anche ad anno scolastico iniziato, alcuni cambiamenti possono essere anticipati per ridurre l’ansia del bambino: se deve affrontare, ad esempio, un cambio di sede, visitare il nuovo edificio prima dell’inizio delle lezioni può aiutarlo a familiarizzare con gli spazi e a vivere il passaggio con maggiore tranquillità. Anche i piccoli “rituali di accoglienza”, concordati tra genitori e insegnanti, possono contribuire a rendere più graduale l’ingresso in un nuovo contesto. Inoltre, il dialogo tra insegnanti e terapisti resta fondamentale: condividere le caratteristiche, le esigenze e l’approccio relazionale del bambino, crea rapidamente il contesto più adatto alle sue specificità.

Gli equilibri familiari e il ruolo di fratelli e sorelle

La ripresa delle abitudini non riguarda solo il bambino con disabilità, ma l’intero nucleo familiare: ogni membro contribuisce al benessere del bambino secondo le proprie possibilità. Le responsabilità devono essere condivise e le incombenze domestiche (come riordinare) non devono ricadere unicamente su fratelli e sorelle. È importante che i loro spazi vengano tutelati e che i genitori dedichino loro dei momenti esclusivi. Fratelli e sorelle devono mantenere le proprie attività e relazioni, senza doversi sentire definiti dal ruolo che ricoprono in famiglia o dalla diversità del bambino.

Sostegni, agevolazioni e sostenibilità economica delle cure

Percorsi terapeutici e assistenza specifica possono incidere in maniera significativa sul bilancio e l’equilibrio emotivo delle famiglie: è importante che i genitori conoscano le possibilità di detrazione e deduzione fiscale previste per le spese mediche e di assistenza delle persone con disabilità, insieme a eventuali sostegni e contributi tariffari erogati da strutture ed enti terzi. Conoscere le opportunità disponibili aiuta ad affrontare consapevolmente le spese legate al percorso di cura e ad alleggerire il carico psicologico che spesso grava sui familiari.

Fonte Ansa