Autismo, Locatelli: “Insieme tra Italia e Stati Uniti per valorizzare ogni talento”

Trasformare le buone pratiche in opportunità concrete e valorizzare i talenti di ciascuno, superando gli ostacoli della disabilità attraverso la cooperazione internazionale. Si è tenuto giovedì 10 settembre 2026, presso la sede dell’Italian Trade Agency a New York, il seminario intitolato “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle persone con autismo – Tracciare rotte comuni”. L’appuntamento ha rappresentato la tappa conclusiva di un intenso percorso di scambio e collaborazione, durato un anno, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli insieme al The Center for Discovery (TCFD) dello Stato di New York. Dopo il primo confronto svoltosi a Torino lo scorso febbraio, esperti, accademici e realtà del Terzo settore dei due Paesi si sono ritrovati nella Grande Mela per fare il punto su modelli d’intervento innovativi capaci di rivoluzionare la quotidianità delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Articolato in tre sessioni di lavoro dedicate a nutrizione e stili di vita, gestione dei problemi comportamentali e inclusione lavorativa, il convegno — aperto dai saluti del Console Generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, e della CEO di TCFD, Theresa Hamlin — ha ribadito la centralità della persona e della sua dignità.

Il seminario

Si è tenuto giovedì 10 settembre 2026, nella sede dell’Italian Trade Agency, 33 East 67th Street, a New York, il seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle persone con autismo – Tracciare rotte comuni: come le migliori esperienze tra Italia e Stati Uniti possono cambiare la vita quotidiana delle persone con autismo”. Il convegno è l’ultima tappa di un percorso di collaborazione promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, e da The Center for Discovery (TCFD) dello Stato di New York. Nel corso di un anno esperti del Ministero per le Disabilità e del Center for Discovery si sono confrontati per approfondire esperienze, competenze e modelli di interazione al fine di rafforzare politiche e buone pratiche in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. “Questo convegno, unitamente a tutto il lavoro svolto insieme al TCFD in questi mesi, è stato l’occasione per presentare anche al pubblico i principali temi emersi come fatto anche in occasione del convegno che si è svolto a Torino il 25 febbraio scorso nel corso della visita in Italia dei referenti del Centro di New York – ha spiegato il Ministro Alessandra Locatelli -, e sono convinta che insieme possiamo contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita delle persone con autismo”.

L’iniziativa

Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati, attraverso tre panel “Nutrizione e stili di vita sani”, “Guardare oltre i problemi comportamentali”, “L’inclusione lavorativa incontra i talenti”, alcuni ambiti cruciali per la qualità della vita delle persone con autismo. “Abbiamo parlato di salute, di benessere, di comportamenti complessi e di lavoro – ha aggiunto il Ministro Locatelli – ma soprattutto abbiamo parlato di persone, dei loro desideri, delle loro capacità e del diritto di ciascuno a costruire il proprio progetto di vita. L’inclusione è reale quando riusciamo a creare opportunità e quando i talenti di ogni persona vengono riconosciuti e valorizzati, così come fa il Terzo settore nel nostro Paese. È su questo terreno che Italia e Stati Uniti possono continuare a lavorare insieme, condividendo conoscenze e costruendo nuove prospettive”. All’incontro sono intervenuti Theresa Hamlin, CEO di The Center for Discovery, e Giuseppe Pastorelli, Console Generale d’Italia a New York. A introdurre i lavori sono stati Serafino Corti, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e Cesare Casella, Chief of DNA – Food and Farming. Sono intervenuti: Kara Margolis, professoressa di Patobiologia Molecolare presso la NYU College of Dentistry, Dipartimenti di Biologia Cellulare e Pediatria; Jennifer Franck, responsabile del Dipartimento di Arti dell’Alimentazione – Nutrizione, Salute e Ricerca, The Center for Discovery; Keith Rico, responsabile della Formazione e dello Sviluppo dei Programmi, The Center for Discovery; Roberto Keller, esperto del Ministro Locatelli; Natascia Brondino dell’Università degli Studi di Pavia; Giovanni Miselli della Fondazione Sospiro; Johanna Lantz, responsabile della Psicologia e della Ricerca, The Center for Discovery; Lee E. Wachtel; Direttore Medico, Unità Neurocomportamentale, Kennedy Krieger Institute; Alyce Sherwood, Responsabile Esecutiva dei Programmi Residenziali e Diurni per Adulti, The Center for Discovery; Jillian Forman, Co-fondatrice, Direttrice Esecutiva e Presidente, Pawsability; Laura Delfino e Alberto Balestrazzi, SbrisolAut; Katia Mignogna, Cooperativa Sociale Arte e Libro; Giovanni Minucci e Germana Cola, Cooperativa Sociale Il Tulipano. Al termine dell’evento si è tenuto un light lunch a cura dello chef Fabrizio Facchini insieme alle associazioni italiane L’Inchiostro e Openhouse, che hanno dimostrato come si può investire sulle capacità e sui talenti di ogni persona.