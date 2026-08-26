Ascolto e supporto oltre ai libri: i bibliotecari ucraini formati in primo soccorso psicologico

I bibliotecari ucraini aiuteranno i loro connazionali a prendersi cura della propria salute mentale. Un’iniziativa dell’Unesco, in collaborazione con il Ministero della Cultura di Kiev ha infatti formato 60 bibliotecari da diverse regioni e istituzioni educative in materia di primo soccorso psicologico, comunicazione informata sul trauma, tecniche di auto-aiuto e approcci pratici. Il Paese conta 11.700 biblioteche e amplia così la possibilità di trovare informazioni e supporto, senza sostituirsi ai professionisti.

L’inizativa

In Ucraina, le biblioteche pubbliche, spazi di educazione, informazione, comunicazione, sono diventate anche altro: luoghi che aiutano le comunità a rimanere connesse e resilienti durante la guerra. Un’iniziativa dell’Unesco, realizzata con il sostegno finanziario del Giappone, in collaborazione con il Ministero della Cultura dell’Ucraina, ha formato i bibliotecari in pratiche di primo soccorso psicologico, comunicazione informata sul trauma e cura di sé. Le biblioteche partecipanti al progetto utilizzano queste conoscenze per organizzare attività creative ed educative, supportare i visitatori che vivono stress o perdita e collegare le persone a servizi specializzati.

La formazione

L’iniziativa riguarda dieci regioni e biblioteche aggiuntive nelle istituzioni educative e un corso online e una guida pratica sono disponibili per i bibliotecari in tutta l’Ucraina. Come parte della fase pilota dell’iniziativa, 60 bibliotecari provenienti dalle regioni di Žitomyr, Odessa, Kiev, Ivano-Frankivsk, Ternopil e Leopoli hanno completato un programma di 60 ore che combina cinque giorni di formazione in presenza a Kiev e Leopoli con apprendimento online. Il programma ha coperto il primo soccorso psicologico, la comunicazione informata sul trauma, tecniche di auto-aiuto e approcci pratici per lavorare con i visitatori che vivono stress, ansia o perdita.

Spazi comunitari importanti

Il paese conta circa 11.700 biblioteche pubbliche che servono circa 1,77 milioni di utenti. La loro ampia presenza e accessibilità le rendono spazi comunitari importanti. “Durante la guerra, il loro ruolo si è ampliato. I visitatori vengono sempre più spesso nelle biblioteche non solo per leggere o studiare, ma anche per comunicare, partecipare ad attività di gruppo e trovare informazioni affidabili e supporto” spiega l’Unesco. Le biblioteche non sostituiscono psicologi o altri professionisti della salute mentale, sottolinea l’Unesco, ma bibliotecari formati possono aiutare a creare ambienti sicuri e accoglienti, riconoscere quando una persona potrebbe aver bisogno di assistenza aggiuntiva, condividere risorse verificate e indirizzare i visitatori a servizi appropriati.

Fonte Ansa