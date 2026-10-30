Arriva la stagione influenzale: i bambini più esposti al rischio di ammalarsi

La prevenzione comincia dai piccoli gesti e dai corretti comportamenti. L’influenza colpisce ogni anno 15 milioni di persone in Italia e nei bambini il rischio di ammalarsi è cinque volte maggiore rispetto agli adulti. Così i pediatri italiani con la campagna nazionale di educazione alla salute “Compriamoli bene…con la preVenzione” puntano a far adottare ai più piccoli quello che può prevenire la diffusione del virus, lavarsi correttamente le mani e coprirsi il naso e la bocca quando si starnutisce o si tossisce. “La prevenzione è un gesto di responsabilità e di cura reciproca”, dice il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Rino Agostiniani.

La campagna

Ogni anno in Italia circa 15 milioni di persone si ammalano di influenza, soprattutto i bambini in età prescolare e scolare che hanno un rischio di contrarre l’infezione fino a cinque volte superiore agli adulti, con effetti su tutta la famiglia, soprattutto i nonni e i più fragili. Sono i dati resi noti dalla Società Italiana di Pediatria che anche quest’anno avvia “Copriamoli bene… con la preVenzione”, la campagna nazionale di educazione alla salute, che coinvolge 3.000 scuole dell’infanzia e primarie e oltre 117.000 bambini in tutta Italia. La campagna, realizzata da La Fabbrica Società Benefit di Spaggiari con il contributo non condizionante di AstraZeneca, prevede anche per gli insegnanti un corso di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e un’agenda degli appuntamenti dedicati alla prevenzione con una guida con approfondimenti scientifici e attività da proporre in classe. Tra le novità del 2026 c’è il nuovo sito www.copriamolibene.it, pensato per offrire alle famiglie informazioni e consigli pratici per la stagione influenzale e un cartone animato che accompagna i più piccoli alla scoperta delle buone abitudini.

I comportamenti corretti

La campagna punta su attività ludiche da svolgere in classe per insegnare ai bambini comportamenti semplici come lavarsi correttamente le mani, coprirsi naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce e altri gesti quotidiani che possono contribuire a limitare la diffusione dei virus. Ad esempio, c’è il gioco “Virus e batteri… marameo!”, in cui alcuni bambini sono virus e batteri e gli altri devono sfuggire al contagio raggiungendo dei cerchi sul pavimento e citando un gesto preventivo; poi “la catena della prevenzione”, fatta di strisce di cartoncino su cui si scrivono le buone abitudini. E con “Il mio lapbook della prevenzione” i bimbi costruiscono un libro interattivo con taschine, finestrelle e disegni dedicati ai comportamenti salutari, da portare a casa.

Responsabilità e cura reciproca

“La prevenzione è un gesto di responsabilità e di cura reciproca“, sottolinea Rino Agostiniani, Presidente Sip, che è anche protagonista di un videomessaggio, dedicato ai comportamenti utili a prevenire l’influenza. Attivato anche uno sportello telefonico gratuito Sip (389.4945150), attivo tutti i mercoledì pomeriggio fino a febbraio 2027, per offrire informazioni sulle corrette pratiche di prevenzione, comprese le vaccinazioni.

Fonte Ansa