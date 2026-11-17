L’antibiotico-resistenza è ancora una criticità per la salute globale. Nonostante i Paesi che dispongano di piani nazionali dedicati, un sesto delle infezioni batteriche totali è causato da batteri resistenti ai farmaci e non vengono investite risorse per attuare le politiche di contrasto. L’Italia ha un problema con l’uso degli antibiotici e registra elevati tassi di antibiotico-resistenza. Nel nostro Paese quattro su dieci hanno ricevuto una prescrizione antibiotica nel corso del 2024 e gli antibiotici ad ampio spettro sono utilizzati il doppio rispetto alla media europea, mentre nelle strutture sanitarie persistono lacune nella prevenzione come un’insufficiente adesione all’igiene delle mani, pur in miglioramento. Questo è il quadro dell’antibiotico resistenza nella Penisola italiana.

Più attenzione

Negli ultimi 10 anni l’attenzione all’antibioticoresistenza nel mondo è cresciuta notevolmente: se nel 2017 solo 79 Paesi avevano elaborato piani finalizzati al contrasto del fenomeno, oggi il loro numero è più che raddoppiato (173). Tuttavia, il più delle volte l’impegno rimane sulla carta e soltanto il 22% ha risorse sufficienti per implementarli. Sono alcuni dei dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in vista della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobicoresistenza che si celebrerà dal 18 al 24 novembre. “Con l’aumentare della resistenza ai farmaci, gli agenti antimicrobici, come antibiotici, antifungini, antivirali e antiparassitari, diventano inefficaci e le infezioni diventano sempre più difficili o impossibili da trattare”, spiega l’Oms. Si stima che nel 2023 circa 1 infezione batterica su 6 nel mondo è stata causata da batteri resistente agli antibiotici. Nel 2021 sono state 4,7 milioni le morti dovute a batteri resistenti. I Piani nazionali hanno lo scopo di definire le politiche necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno. “Il fatto che la maggior parte dei paesi ora abbia piani è una grande notizia”, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le criticità

“Ma un piano non realizzato non aiuta nessuno”. In particolare, rileva l’Oms, è critica la capacità diagnostica: solo il 36% dei paesi ha un laboratorio di riferimento nazionale.” L’accesso inadeguato ai test diagnostici aumenta il rischio che ai pazienti vengano prescritti antibiotici inefficaci o non necessari” o che “le infezioni resistenti e i focolai passino inosservate”, afferma l’Oms. Carente anche la disponibilità di linee guida sull’uso appropriato degli antibiotici, presenti in solo il 63% dei paesi. “Invitiamo tutti i paesi ad attuare i loro piani con investimenti nella prevenzione delle infezioni, nella sorveglianza, nell’accesso equo agli antimicrobici essenziali e nella diagnostica di qualità”, ha concluso Tedros.”Ogni infezione prevenuta significa che sono necessari meno antimicrobici; il test garantisce poi che i pazienti ricevano il trattamento giusto solo quando necessario”.

I dati dell’Italia

Oltre 10mila decessi ogni anno in Italia sono attribuibili a infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici: circa un terzo di tutti i decessi registrati in Europa per questa causa. Un dato che conferma quanto l’antibiotico-resistenza rappresenti una delle più importanti emergenze di sanità pubblica e la necessità di promuovere un utilizzo più responsabile di questi farmaci. In occasione della Giornata europea degli antibiotici del 18 novembre, promossa dall’Ecdc nell’ambito della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza dell’Oms, la Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, richiama l’attenzione sull’importanza di un uso consapevole. “Nel 2024 in Italia sono state registrate 22,3 dosi giornaliere di antibiotici per 1.000 abitanti, circa il 10% in più rispetto alla media europea – spiega Marianna Meschiari, professoressa di malattie infettive presso l’Aou di Modena e membro del Comitato esecutivo del gruppo Simit-As -. Quasi quattro italiani su dieci hanno ricevuto almeno una prescrizione antibiotica nel corso dell’anno. Preoccupa inoltre il ricorso agli antibiotici ad ampio spettro, utilizzati in Italia circa il doppio rispetto alla media europea. Mentre solo il 51% delle prescrizioni appartiene alla categoria Access, quella degli antibiotici da privilegiare secondo la classificazione dell’Oms”. Il messaggio della campagna europea 2026, “Care for your kids – use antibiotics wisely”, invita a partire dalla tutela dei più piccoli. “I bambini sono frequentemente esposti a questi farmaci – prosegue Meschiari – eppure molte delle infezioni più comuni dell’infanzia sono di origine virale e non ne richiedono l’uso”.

Strategie di prevenzione

Sul fronte degli ospedali, come rilevato dalla survey nazionale “Insieme” pubblicata su Scientific Reports, da un lato la maggior parte delle strutture dispone di organi di coordinamento per il controllo delle infezioni, dall’altro restano lacune nell’attuazione delle strategie di prevenzione e sorveglianza: la principale è un’adesione insufficiente alle pratiche di igiene delle mani (50%). Per aiutare i medici a scegliere la terapia nelle infezioni più comuni è stata creata l’app gratuita Firstline di Aifa. Restano in generale alti i tassi di antibioticoresistenza in Italia, anche se si vedono segnali di miglioramento. Risale leggermente anche il consumo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani negli ospedali, pur restando lontana dai tassi raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre, è stato identificato quest’anno per la prima volta in Italia un ceppo di Streptococcus agalactiae (Streptococco di gruppo B, o Gbs) resistente alla penicillina, considerato dall’Oms tra i patogeni a priorità media. Sono alcuni dei dati presentati durante un webinar online organizzato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in occasione della Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici (Eaad) che si celebra il 18 novembre.

Ricerca e sorveglianza

Con l’occasione si è fatto il punto anche sulle attività di ricerca e sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza nelle acque reflue e superficiali, attraverso l’analisi dei geni di resistenza e dei batteri resistenti. Tra i dati emersi dalle sorveglianze, emerge che i soggetti più coinvolti sono maschi, di età compresa tra 60 e 79 anni, ospedalizzati e ricoverati nei reparti di terapia intensiva. L’Italia centrale è l’area con maggiore incidenza di casi segnalati, seguita dal Sud e Isole. Sempre sul tema, un recente studio di sorveglianza genomica, coordinato a livello nazionale dall’Iss e a livello europeo dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), pubblicato su Eurosurveillance, ha documentato la rapida diffusione del clone emergente St6668 di Klebsiella pneumoniae produttore di carbapenemasi in otto regioni italiane e in undici regioni appartenenti a cinque Paesi dell’Unione Europea (Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Romania) tra aprile 2022 e agosto 2026. I risultati evidenziano il ruolo cruciale della sorveglianza genomica nel riconoscimento precoce di nuovi cloni ad alto rischio. “Contrastare le resistenze necessita di molte azioni integrate che includono sorveglianza, ricerca, politiche sanitarie, sviluppo di nuove strategie diagnostiche preventive e terapeutiche”, sostiene Anna Teresa Palamara, dirigente del dipartimento Malattie infettive dell’Iss.

Fonte Ansa