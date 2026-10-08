Ansia, tristezza, solitudine, difficoltà legate all’immagine corporea, all’autostima e al rapporto con il cibo salgono sempre di più dai giovani. Le richieste di aiuto per motivi di salute mentale arrivate a Telefono Azzurro nei primi nove mesi di quest’anno sono quasi raddoppiate (+87,2%), arrivando a essere oltre un terzo totali. “I dati confermano che la salute mentale è oggi una priorità per adolescenti e giovani “, afferma il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo. Alla vigilia della Giornata internazionale della salute mentale, l’ente organizza con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Irccs-Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna un incontro rivolto agli studenti sui temi dell’ansia, della pressione legata ai social e dell’intelligenza artificiale.

I dati

Nei primi nove mesi del 2026, i casi legati alla salute mentale sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 687 a 1.286 (+87,2%). Oggi la salute mentale rappresenta il motivo principale di oltre una richiesta di aiuto su tre (35,7%), rispetto al 30,1% registrato due anni fa. Sono alcuni dei dati forniti del Servizio 1.96.96 di Telefono Azzurro che in vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Irccs-Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, promuove venerdì 9 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, all’ateneo di Bologna un incontro dedicato al benessere psicologico dei giovani e alle sfide legate al mondo digitale. Al centro dell’iniziativa saranno gli studenti, protagonisti di un confronto con istituzioni ed esperti su ansia, pressione dei social network, cyberbullismo e intelligenza artificiale.

Le richieste di aiuto

Secondo Telefono Azzurro, ansia, tristezza e solitudine sono tra i segnali più frequenti. In 417 casi, quasi uno su tre tra quelli legati alla salute mentale, emergono inoltre pensieri suicidari, tentativi di suicidio o atti autolesivi. Tra le richieste di aiuto compaiono anche difficoltà legate all’immagine corporea, all’autostima e al rapporto con il cibo. A rivolgersi al servizio sono soprattutto adolescenti, con un’età media di 15 anni, e sette su dieci sono ragazze. Sempre più spesso scelgono di scrivere: l’85% dei primi contatti avviene attraverso chat o WhatsApp, mentre il 15% arriva attraverso il canale telefonico.

Salute mentale priorità per i giovani

“I dati confermano che la salute mentale è oggi una priorità per adolescenti e giovani – afferma Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro – . Per i ragazzi la vita digitale è parte integrante della vita reale e le pressioni sociali, l’isolamento e la rapida evoluzione tecnologica possono incidere profondamente sul loro benessere. Con l’evento di Bologna vogliamo mettere i ragazzi al centro e dimostrare che scuola, università, istituzioni e società civile possono unire le forze per costruire risposte concrete, creando spazi sicuri di ascolto, prevenzione e partecipazione”.

Fonte Ansa