Animali domestici e benessere: quando la compagnia diventa una risorsa quotidiana

Non soltanto animali da compagnia, ma presenze capaci di offrire conforto, affetto e occasioni per riscoprire il valore delle piccole cose. Il rapporto tra esseri umani e pet rappresenta una dimensione sempre più importante nella vita delle famiglie, con effetti che riguardano la sfera emotiva, le relazioni e le abitudini quotidiane. Un legame fatto di gesti semplici e attenzioni reciproche, che merita di essere conosciuto e valorizzato anche attraverso la ricerca scientifica.

Un legame sempre più forte nelle famiglie italiane

Una presenza nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno, qualcuno a cui parlare, un motivo per uscire o semplicemente un’occasione per rallentare. In occasione dell’International Human-Animal Bond Day, ossia la giornata internazionale del legame tra persone e animali dell’8 novembre, una ricerca di Mars esplora questo legame, raccontando le molteplici forme che questa relazione assume nella vita quotidiana. Dati e ricerca scientifica ne mettono in luce la dimensione affettiva, l’impatto sulle abitudini e l’importanza di riconoscere i bisogni di entrambi. Gli animali da compagnia occupano oggi un posto importante nella vita di molte famiglie italiane: più della metà dei nuclei familiari, il 54,5%, vive con almeno un pet, mentre i cani di proprietà hanno raggiunto quota 9,1 milioni. Ma la loro presenza non si misura soltanto nei numeri: per molti italiani, il pet è un membro della famiglia a tutti gli effetti. Tra i proprietari di cani, il 49% indica l’amore incondizionato ricevuto tra gli aspetti che rendono speciale la relazione, il 48% afferma che il proprio cane completa la famiglia e il 38% ne apprezza la compagnia. Un sentimento condiviso anche da chi vive con un gatto: per il 43%, il proprio micio completa la famiglia.

Il benessere emotivo e il valore della compagnia

Accanto alla dimensione affettiva, la presenza di un animale può avere un ruolo importante anche nel benessere emotivo. Più della metà dei pet owner italiani (55%) dichiara di trovare conforto nella compagnia del proprio cane o gatto nei momenti di stress, mentre quasi nove su dieci (89%) riconoscono l’impatto positivo del proprio animale sul benessere mentale. Spesso non servono gesti eclatanti. Il 63% apprezza la capacità del proprio pet di offrire compagnia senza bisogno di parlare; allo stesso tempo, il 77% trova rilassante parlargli e il 71% ascoltarlo. L’84% dei pet owner italiani prova inoltre un senso di relax osservando il proprio animale mentre riposa. Sono forme diverse di vicinanza, accomunate dal valore della presenza. Un modo di stare insieme che non richiede necessariamente parole o attività particolari, ma che trova spazio anche nei momenti più semplici della giornata. La relazione con un animale può influenzare anche il modo in cui le persone vivono il proprio tempo. Il 75% dei pet owner italiani afferma che il proprio animale lo incoraggia a trascorrere più tempo all’aperto. Il 73% dichiara invece che lo spinge a staccare dagli schermi e, per la metà degli intervistati, questo accade ogni giorno. Il 78% riconosce inoltre che il proprio pet lo invita a interrompere, almeno per un momento, il lavoro, le faccende domestiche o altri impegni. Una passeggiata, una coccola o una pausa trascorsa insieme possono così diventare occasioni per rallentare e dare spazio al proprio benessere.

La ricerca scientifica e l’importanza della reciprocità

È quanto emerge anche da uno studio qualitativo internazionale pubblicato nel 2026 e condotto dal Waltham Petcare Science Institute, centro di ricerca di Mars Petcare, che ha analizzato come la relazione con gli animali da compagnia influenzi le pratiche quotidiane di riposo e relax. Stare bene insieme, tuttavia, non significa soltanto beneficiare della presenza di un pet. Lo studio mette in luce la reciprocità del rapporto: il tempo condiviso acquista valore quando è positivo per entrambi e rispetta esigenze, preferenze e ritmi dell’animale. Prendersi cura del proprio pet significa quindi imparare a riconoscerne i segnali e costruire una relazione attenta ai bisogni di entrambi. “L’International Human-Animal Bond Day è l’occasione per celebrare un legame che si rinnova ogni giorno attraverso la presenza, l’ascolto e i piccoli gesti di cura. In Mars Petcare crediamo che stare bene insieme significhi anche imparare a conoscere i nostri animali, rispettarne i tempi e prendercene cura con consapevolezza. È questo il principio che guida il nostro purpose ‘A Better World for Pets’: contribuire a creare un mondo migliore per gli animali, perché sono loro a rendere migliore la nostra vita”, ha dichiarato Yesim Ucelli, General Manager di Mars Pet Nutrition South Europe.

Fonte Ansa