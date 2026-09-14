Ambiente e alimentazione: cresce l’attenzione degli italiani per la sostenibilità

La sensibilità degli italiani verso la tutela dell’ambiente torna a crescere dopo tre anni di relativa stabilità. Aumenta la preoccupazione per la sostenibilità e, parallelamente, cambiano anche le abitudini di acquisto. Salute e ambiente risultano infatti sempre più legati nelle decisioni dei consumatori, mentre gli eventi climatici estremi rappresentano la principale fonte di apprensione. A mostrare questa tendenza è una nuova indagine internazionale che fotografa le scelte degli italiani e le differenze generazionali.

La preoccupazione per l’ambiente

Per la prima volta in tre anni, la preoccupazione per l’ambiente è tornata a crescere: oggi l’85% dei consumatori italiani è preoccupato per la sostenibilità ambientale, rispetto all’81% dell’anno scorso e il 76% cambia il carrello per prodotti più salutari e sostenibili.

L’indagine

È quanto emerge dalla quarta edizione del Visionary Ceo Guide to Sustainability 2026 di Bain & Company, l’indagine annuale condotta su oltre 7.000 consumatori in cinque Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Indonesia e Italia, di cui oltre 1.500 italiani. La Gen Z registra il livello di preoccupazione più elevato, con il 92% degli intervistati, ma la sensibilità è alta anche tra i Boomer, all’85%.

Salute, clima e scelte di consumo

Gli eventi climatici estremi rappresentano la principale fonte di preoccupazione per quasi la metà degli italiani, seguiti dal peggioramento della qualità dell’aria, indicato dal 20% degli intervistati. “In questo contesto, la preoccupazione per la salute sta diventando un driver sempre più concreto delle scelte di consumo: il 76% degli italiani dichiara di aver cambiato ciò che acquista per timore di Pfas, Bpa o microplastiche, quattro punti percentuali in più rispetto alla media globale, pari al 72%. La sostenibilità entra nel carrello soprattutto quando viene associata a benefici per la salute”, spiega Matteo Capellini, Partner e recentemente nominato responsabile globale della Sustainability Value Creation Solution di Bain & Company.

Fonte Ansa