Alzheimer: una nuova ricerca per ripristinare le capacità dei neuroni

Una ricerca apre una possibile strada per contrastare il declino cognitivo causato dall’Alzheimer. Un gruppo dell’Università della Carolina del Sud ha utilizzato nanoparticelle, chiamate Nano-Eraser, capaci di attraversare la barriera emato-encefalica e raggiungere il cervello. Nei test condotti su organoidi umani e su topi malati, le particelle hanno favorito la trasformazione degli astrociti in nuovi neuroni, contribuendo a recuperare memoria e capacità di apprendimento. I risultati, pubblicati su Cell Biomaterials, rappresentano una prospettiva promettente, ma ancora lontana dall’applicazione clinica sull’uomo.

Lo studio

Sono stati rigenerati nei topi i neuroni persi a causa della malattia di Alzheimer e ripristinate le capacità di memoria e di apprendimento: è stato possibile grazie a nanoparticelle capaci di penetrare nel cervello e indurre la formazione di nuovi neuroni. Pubblicato sulla rivista Cell Biomaterials, il risultato si deve a gruppo dell’Università della Carolina del Sud guidato da Peisheng Xu e in futuro potrebbe portare a nuove terapie contro le malattie neurodegenerative. Il cervello umano adulto ha una capacità limitata di riparare o rigenerare i neuroni persi a causa dell’Alzheimer e le terapie attuali possono solo rallentare la progressione della malattia ma non invertire il declino cognitivo. Una speranza arriva ora dalle nanoparticelle chiamate Nano-Eraser, capaci di attraversare la barriera emato-encefalica, una sorta di confine protetto che impedisce l’ingresso verso il cervello di qualsiasi molecola estranea (tra cui anche i farmaci). In questo modo posso penetrare all’interno degli astrociti, cellule a forma di stellache hanno una funzione di supporto all’interno del sistema nervoso centrale. Una volta penetrate nelle cellule, i Nano-Eraser rilasciano un anticorpo che innesca la conversione degli astrociti in neuroni.

Le evidenze emerse

Nei test su organoidi di cervello umano e su topi affetti da Alzheimer, i Nano.Eraser hanno dimostrato la loro efficacia portando alla generazione di nuovi neuroni, con il conseguente ripristino delle capacità cognitive dei topi, una riduzione della neuroinfiammazione e dell’accumulo di proteina beta-amiloide, un segno distintivo della malattia di Alzheimer.

Le dichiarazioni

“Anche dopo una sola iniezione -ha detto Xu – abbiamo già osservato che il comportamento dei topi trattati differiva da quello dei topi non trattati”. Sebbene questo studio non dimostri che i Nano-Eraser possano davvero trasformarsi in una terapia per l’Alzheimer negli esseri umani, il risultato dimostra le potenzialità di questo tipo di tecniche, la cui sicurezza nel lungo periodo dovrà essere valutata da rigorosi test e poi dalla sperimentazione clinica.

Fonte Ansa