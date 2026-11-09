Allenarsi a ogni età: gli anziani al centro delle nuove tendenze del fitness

Il settore del fitness globale trasforma i propri orientamenti mettendo al centro la tecnologia e il benessere delle persone anziane. Recenti studi evidenziano una netta transizione da modelli estetici a programmi focalizzati su longevità, equilibrio e prevenzione. Il movimento diventa così uno strumento fondamentale per garantire autonomia, mobilità e qualità della vita a tutte le età.

Le tendenze

Fitness tracker, smartwatch, monitor della frequenza cardiaca, tracker GPS e altri sensori indossabili si confermano, per il decimo anno, al primo posto dei trend mondiali della forma fisica stilati dall’American college of sport medicine. Il settore del fitness punta, inoltre, sempre di più a far muovere nel modo corretto chi non è più giovane e sta perdendo agilità, gli anziani e le anziane sono lo zoccolo duro del mondo del fitness. Lo rileva il Worldwide Survey of Fitness Trends 2027 dell’American College of Sports Medicine (ACSM) condotto in 16 paesi, Europa inclusa, pubblicato sull’Health & fitness journal. “Smartwatch, tracker e sensori per battito, sonno e recupero conquistano la vetta per la decima volta dal 2016, anno del loro ingresso, e da allora non sono mai usciti dal podio, – spiegano gli analisti. Al secondo posto della top ten si piazzano le App per l’allenamento (erano quarte lo scorso anno) e al terzo posto il gruppo “equilibrio, flow e core strength”, che guadagna due posizioni. Hanno sempre meno intenti di esaltazione di muscoli ed estetica e comprendono yoga, Pilates, barre e allenamento focalizzato sulla mobilità, stabilità, flessibilità, resistenza muscolare, coordinazione e controllo del corpo non più giovane.

I programmi per gli over 65

Seguono i programmi specifici per gli over 65, che salgono al quarto posto. “Sono progettati per migliorare la qualità della vita legata alla salute, la capacità funzionale e la vita indipendente anche per prevenire le cadute, – precisano gli esperti. Al quinto posto l’allenamento di forza con l’uso di bilancieri, manubri, kettlebell e bande elastiche per migliorare forza, resistenza ed efficienza nei movimenti. Scende al sesto posto (era al terzo lo scorso anno) il fitness per la gestione del peso mentre salgono al posto numero 7 i corsi di gruppo come spinning, yoga, barre, danza-fitness, boxe, kickboxing e corsi basati su forza o cardio. Ottavo posto per i programmi/software di allenamento personalizzato, per ottimizzare e monitorare l’andamento. In nona posizione i corsi per il benessere ‘mentale’ per ridurre ansia, stress e depressione e le pratiche mente-corpo come yoga e tai chi) per migliorare l’umore e la resilienza. Al decimo posto una new entry: gli influencer -trainer che sui social media creano programmi di fitness e di motivazione online coinvolgendo i follower.

Le terapie calde e fredde

Fuori dalla top ten ma nuove e attenzionate nel report, le terapie calde e fredde, come ‘cuscinetti’ riscaldanti o impacchi di ghiaccio, saune e immersioni fredde che – attesta l’indagine – balzano all’undicesima posizione. Tra le novità anche le metodiche utilizzate per ridurre il dolore e l’indolenzimento, migliorare la circolazione, aumentare la mobilità e migliorare il recupero come pistole/manipoli da massaggio, piattaforme vibranti e dispositivi o indumenti per la terapia compressiva come fasce, cinture e nastri “i cui effetti sulle prestazioni però rimangono meno evidenti” dicono gli autori.

Fonte Ansa