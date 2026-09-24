Alimenti biologici italiani: arriva il nuovo marchio nazionale

Il biologico italiano si prepara ad avere un’identità visiva immediatamente riconoscibile: è stato presentato il nuovo Marchio biologico italiano, destinato ad affiancare il logo europeo di produzione biologica. Il simbolo vuole rendere più chiara l’origine italiana delle materie prime utilizzate nei prodotti bio e valorizzare il ruolo dell’agricoltura biologica nazionale. L’iniziativa arriva insieme ai nuovi dati sui consumi e sulla superficie agricola biologica, che confermano la crescita del settore nel nostro Paese.

Il nuovo Marchio biologico italiano

D’ora in poi i prodotti bio di origine italiana saranno immediatamente riconoscibili. In occasione della “Giornata europea del Biologico” è stato presentato il Marchio biologico italiano, che affiancherà il logo di produzione bio dell’Unione europea. Il marchio, formato dall’intreccio di tre foglie, verde bianca e rossa, identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, contribuendo, sottolinea il Masaf in una nota, “a tutelare le produzioni nazionali e all’ulteriore sviluppo di un settore in cui l’Italia continua a essere un punto di riferimento nella Ue”.

I dati del rapporto Bio in cifre

Per l’occasione sono stati resi noti oggi anche i principali dati dell’ultimo rapporto “Bio in cifre” di prossima pubblicazione, curato da Ismea, in collaborazione con Ciheam Bari, nell’ambito dei programmi Masaf “Dimecobio” e “Pro4DatiBio”.

Consumi e superficie agricola bio

Nel dettaglio, secondo il rapporto, “nel 2025 si rafforza la dinamica positiva dei consumi domestici, in aumento di oltre il 9 per cento rispetto all’anno precedente. Il valore dei consumi dei prodotti biologici in Italia raggiunge i 4,4 miliardi di euro (+9,2% sul 2024), il più alto mai registrato, con una incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Sono 8 le regioni insieme alla Provincia autonoma di Bolzano che hanno già superato l’obiettivo europeo del 25% di Superficie agricola utilizzata bio, che nel 2025 ha un’incidenza complessiva del 19,4% sul totale della superficie nazionale (2.377.749 ettari). Gli operatori biologici ammontano, invece, a 95.389, di cui 85.443 sono aziende agricole”.

Fonte Ansa