Gli adolescenti italiani sono sedentari. Nel nostro Paese, meno del 10% di chi ha tra gli 11 e i 17 anni infatti fa almeno un’ora di movimento alla settimana, dalle attività quotidiane allo sport. Una percentuale che si assesta sotto la media mondiale (14%) ed è inferiore anche a quella di altri Paesi europei, dalla Francia alla Finlandia. Non sono però i soli, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sottolinea che i livelli di attività fisica sono rimasti invariati negli ultimi 15 anni e l’obiettivo di ridurre l’inattività del 15% entro nei prossimi tre anni e poco più resta lontano per tutti. I pediatri italiani ricordano come l’attività motoria sia fondamentale della salute e dello sviluppo dei bambini e chiedono spazi e strutture che gli consentano di praticarlo.

Giovani ma sedentari

Un’ora al giorno, 420 minuti a settimana. È il tempo di attività fisica raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a bambini e adolescenti per crescere in salute. Eppure, in Italia, soltanto il 9% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni raggiunge almeno 60 minuti di movimento (che non include solo lo sport, ma anche le attività quotidiane) in tutti e sette i giorni della settimana, contro una media mondiale del 14%. L’Italia è indietro anche rispetto a diversi Paesi europei: meno di un adolescente su dieci raggiunge il traguardo quotidiano, contro quasi tre su dieci in Finlandia (28%). Nel Regno Unito la percentuale è del 17%, in Germania del 13% e in Francia dell’11%.

L’allarme dell’Oms

Sono alcuni dei dati al centro del recente allarme globale lanciato dall’Oms sulla sedentarietà degli adolescenti: in 15 anni i livelli di attività fisica sono rimasti sostanzialmente invariati e nessun Paese è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo internazionale di ridurre del 15% l’inattività fisica entro il 2030.

L’appello dei pediatri

In vista della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, la Società italiana di pediatria (Sip) raccoglie e rilancia l’allarme dell’Oms, richiamando l’attenzione sull’importanza del movimento per la salute delle nuove generazioni. “Il movimento non è un’attività accessoria nella vita di un bambino, ma una componente fondamentale della sua salute e del suo sviluppo – sottolinea Rino Agostiniani, presidente della Sip -. Non possiamo chiedere ai ragazzi di muoversi di più senza creare le condizioni perché possano farlo. Servono anche città più a misura di bambino, scuole che valorizzino il movimento, spazi sicuri per giocare e praticare sport, opportunità accessibili a tutti. Ma serve anche un cambiamento nelle abitudini quotidiane delle famiglie”. In questa direzione si inserisce il percorso di collaborazione avviato dalla Sip con il Coni e la Fimp per promuovere l’attività fisica e contrastare la sedentarietà fin dall’infanzia.

Fonte Ansa