Il tracoma rappresenta da secoli una delle principali cause infettive di cecità prevenibile al mondo, colpendo soprattutto le popolazioni più vulnerabili con scarso accesso all’acqua pulita e ai servizi igienici. Debellare questa patologia richiede uno sforzo sanitario, ambientale e comunitario costante nel tempo. Oggi, un nuovo traguardo segna un passo decisivo nella lotta globale contro le malattie tropicali neglette: l’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti ufficializzato uno storico successo sanitario nel Corno d’Africa, frutto di due decenni di prevenzione mirata.

Il traguardo

Dopo vent’anni di interventi, l’Eritrea ha eliminato il tracoma come problema di salute pubblica. Lo ha certificato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che riconosce così al Paese africano un risultato raggiunto finora da 34 Stati nel mondo e 11 nella Regione africana dell’Oms. “Dopo due decenni di impegno determinato, l’Eritrea ha consegnato alla storia il tracoma come problema di salute pubblica”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, definendo il risultato una vittoria per le comunità più colpite.

La strategia “Safe”

Il successo è frutto di un programma nazionale avviato dopo le prime indagini epidemiologiche, condotte tra il 2006 e il 2020, e basato sulla strategia Safe: interventi chirurgici, distribuzione di antibiotici, igiene del viso e miglioramento delle condizioni ambientali, con particolare attenzione all’accesso all’acqua e ai servizi igienici. Fondamentale il coinvolgimento delle comunità rurali e l’utilizzo di strumenti digitali per individuare le aree più esposte e indirizzare le risorse.

Gli scenari

Il traguardo si inserisce nei progressi della lotta globale alla malattia: la popolazione che necessita di interventi contro il tracoma è passata da 1,5 miliardi di persone nel 2002 a meno di 100 milioni nel novembre 2025, con una riduzione di circa il 94%. Restano tuttavia 92 milioni di persone che vivono in aree a rischio e 29 Paesi in cui la malattia rappresenta ancora un problema di salute pubblica.

Fonte Agensir