Zelensky: “L’Ucraina continua il suo cammino verso l’adesione alla Nato”

Il presidente ucraino Zelensky, in una nota scritta su una piattaforma social, ha espresso le sue congratulazioni a Mark Rutte per aver assunto le funzioni di Segretario generale della Nato.

La dichiarazione

“Mi congratulo con Mark Rutte per aver assunto le sue funzioni di Segretario generale della Nato. Gli auguro ogni successo in questo nuovo ruolo e non vedo l’ora di lavorare insieme in modo produttivo per rafforzare la sicurezza euro-atlantica e la nostra partnership con l’Alleanza, mentre l’Ucraina continua il suo cammino verso l’adesione a pieno titolo alla Nato”. Lo scrive su X Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “solo insieme, l’Ucraina e i suoi alleati, possiamo davvero garantire un’Europa pacifica, stabile e sicura”.

Fonte: Ansa