Zelensky: “In corso battaglie brutali, distruzione della diga causata da Putin”

Il Pentagono dovrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo pacchetto di aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per l'Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 471. L’esercito di Kiev è passato alla controffensiva nella direzione di Bakhmut.

Zelensky: “In corso battaglie brutali, ma vediamo i risultati”

“Sono in corso battaglie molto brutali, ma stiamo vedendo dei risultati”, lo ha il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che le forze di Kiev potrebbero guadagnare territorio nella regione di Donetsk, che per gran parte è occupata dalla Russia.

Zelensky: “Distruzione della diga causata dal disastro Putin”

“Il disastro causato alla centrale idroelettrica di Kakhovka non è un disastro naturale o una manifestazione della crisi climatica. Questo disastro è Putin”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo: “Per questo motivo abbiamo istituito un gruppo di lavoro internazionale di alto livello sui crimini ambientali della Russia. Questo gruppo consoliderà gli sforzi del mondo per portare la Russia alla responsabilità dell’ecocidio in Ucraina”

Zelensky: “I russi bombardando i punti di evacuazione”

“Continuano a bombardare Kherson e le comunità della regione, che sono già state invase dai terroristi. Stanno anche bombardando i punti di evacuazione, una manifestazione di malvagità che forse nessun terrorista al mondo, tranne quelli russi, ha mai fatto”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi alle forze russe.

Gli Usa verso ulteriori aiuti a Kiev per 2 miliardi

Il Pentagono dovrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo pacchetto di aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando alcune fonti. Questo finanziamento assegnato attraverso l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina (Usai) faciliterà – secondo Politico – l’acquisizione di lanciamissili e missili Hawk, oltre a due avanzati sistemi missilistici di difesa aerea Patriot. Un componente del pacchetto è il Patriot Advanced Capability Missile-3 (Pac-3) prodotto da Lockheed Martin. L’altro è il Guidance Enhanced Missile (Gem-T) prodotto da Raytheon Technologies, che vanta capacità migliorate nel contrastare missili balistici tattici, missili da crociera e aerei nemici, a complemento del sistema missilistico Pac-3.