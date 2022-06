Zelensky chiede al G7 sostegno per armi, grano e ricostruzione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo intervento alla sessione di lavoro del G7, ha chiesto il sostegno all’Ucraina su 5 punti: sistemi antiaereo di difesa, sicurezza, esportazioni di grano, sanzioni e ricostruzione.

Nello specifico, Zelensky ha esortato i leader del G7 a “fare tutto il possibile” per porre fine alla guerra nel suo Paese entro la fine dell’anno. Il leader, che ha parlato in videoconferenza al castello di Elmau dove si riuniscono i leader del G7, “ha lanciato un messaggio molto forte: dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di porre fine a questa guerra entro la fine dell’anno”, hanno detto le fonti. Ha inoltre invitato i leader dei sette Paesi a “intensificare le sanzioni” contro Mosca.

Al termine dell’intervento in video collegamento del president Zelensky, i leader del G7 hanno adottato le conclusioni sull’Ucraina. Lo riporta Ansa da fonti presenti a Elmau.

Von der Leyen: “G7 unito su Kiev, sostegno finché necessario”

“Stamattina Zelensky ci ha aggiornato sull’aggressione russa. Ammiriamo la sua leadership e la resilienza della sua gente. Il G7 ha mostrato una apprezzabile unità. Siamo d’accordo sul fatto che sosterremo Kiev fino a quando sarà necessario”. Lo ha detto Ursula Von der Leyen su twitter, a margine dei lavori del G7 a Elmau.

This morning Ukrainian President @ZelenskyyUa updated us on Russia’s attacks on Ukraine. We admire his leadership and the Ukrainian people’s resilience. The G7 has shown remarkable unity. We agreed that we will stand with 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/vfFBfXAuZJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2022

Gli Usa invieranno a Kiev missili a medio e lungo raggio

Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina missili anti-aereo a medio e lungo raggio: lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dalla France Presse al G7 in Germania.

“Siamo grati al Presidente Usa e al popolo americano per la decisione di fornire un altro pacchetto di aiuti alla difesa da 450 milioni di dollari all’Ucraina. Questo supporto, inclusi i missili HIMARS aggiuntivi, è ora più importante che mai. Con sforzi congiunti libereremo l’Ucraina dall’aggressore russo!”, ha risposto via Twitter Zelensky a Biden.

We're grateful to 🇺🇸 President @POTUS and the American people for the decision to provide another $450 million defense aid package to 🇺🇦. This support, including additional HIMARS, is now more important than ever. By joint efforts we will free 🇺🇦 land from the Russian aggressor! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2022

