Zelensky su Cina e Brasile: “Negoziano la pace con la Russia”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 932. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma: “Non possiamo vincere senza il sostegno degli Usa”. E punta il dito contro Brasile e Cina di negoziare solo con la Russia per una proposta di pace senza consultare Kiev. “Questa è una mancanza di rispetto per l’Ucraina” ha aggiunto. Intanto, mentre proseguono i bombardamenti, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha confermato l’irreversibilità del percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla Nato.

Zelensky accusa Brasile e Cina di negoziare solo con la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Brasile e Cina di formulare una proposta di pace dopo aver consultato la Russia ma senza averne discusso con l’Ucraina. “Noi non siamo stupidi” ha detto in una intervista con il sito di notizie brasiliano Metrópoles. “A cosa serve questo teatro? Avete parlato con la Russia e avete detto questa è la nostra proposta ma non ci avete chiesto nulla. E la Russia arriva e dice che appoggia la proposta di Brasile e Cina. Questa è una mancanza di rispetto per l’Ucraina” ha aggiunto. Ricordando, poi, che il Brasile integra lo statuto di Roma e che ospiterà quest’anno il vertice del G20 a Rio de Janeiro, Zelensky ha chiesto “come Putin possa presentarsi senza venire arrestato” visto che su lui pende un mandato di arresto del Tribunale Penale Internazionale per crimini di guerra per aver deportato bambini ucraini in Russia. “I paesi del G20 si siederanno al tavolo con qualcuno che deve essere arrestato?” ha chiesto il presidente dell’Ucraina.

Nella notte abbattuti 44 droni russi su 64

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato giovedì di aver abbattuto 44 dei 64 droni lanciati dalla Russia durante la notte. Le forze russe – secondo quanto viene spiegato nel report giornaliero su Telegram – avrebbero anche utilizzato cinque missili.

Mosca: abbattuti 5 droni su regioni Belgorod, Bryansk e Kursk

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto durante la notte cinque droni sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “La scorsa notte, un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando Uav sul territorio della Federazione Russa è stato fermato. Cinque droni ucraini” “sono stati abbattuti sui territori delle regioni di Belgorod e Kursk e uno sul territorio della regione di Bryansk”, hanno riferito.

Blinken: “Il percorso dell’Ucraina verso la Nato è irreversibile”

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha confermato l’irreversibilità del percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla Nato e ha sottolineato l’importanza di attuare le riforme necessarie nel Paese. “Gli alleati della Nato si sono riuniti (al vertice di Washington, ndr) per chiarire che il percorso dell’Ucraina verso l’Alleanza è irreversibile, e ora l’Ucraina si sta muovendo lungo quel percorso”, ha sottolineato Blinken nel corso di una conferenza stampa a Kiev, scrive Ukrinform.

Fonte: Ansa