Yoon Suk-yeol ha giurato: è il nuovo presidente della Corea del Sud

Yoon Suk-yeol ha prestato giuramento come nuovo presidente della Corea del Sud in una grande cerimonia allestita nella piazza dell’Assemblea nazionale alla presenza di 40mila persone, entrando in carica in un momento di forti tensioni con il Nord. “Giuro solennemente davanti al popolo che svolgerò fedelmente i doveri di presidente”, ha scandito Yoon, un ex procuratore generale conservatore di 61 anni.

Farewell Address by President Moon Jae-in I, as the President, will put down the heavy burden. I would like to express my immeasurable gratitude to the people who have supported me with undeserved love and backing. https://t.co/6cDhdLXGnQ pic.twitter.com/ycAlWmQZib — Moon Jae-in's Cheong Wa Dae (@TheBlueHouseENG) May 9, 2022

Al termine, Yoon si è diretto verso la nuova sede presidenziale, scelta come segnale della volontà di “avvicinarsi al pubblico”: la Blue House (Cheong Wa Dae), l’ex ufficio presidenziale costruito su un maestoso complesso ai piedi di una montagna. Allo scoccare della mezzanotte, la nuova amministrazione è stata accolta dai suoni di campane nel centro di Seul.

In front and behind the gates of Cheong Wa Dae, formerly the office and residence of South Korean presidents up until yesterday. Imminently about to open to the public. Now President Yoon Suk-yeol refuses to enter the premises, said to be a symbol of imperial power. pic.twitter.com/gY63wsLkGG — Raphael Rashid (@koryodynasty) May 10, 2022

Yoon Suk-yeol: “Piano audace di aiuti a Corea Nord se denuclearizza”

Nel suo discorso – scrive TgCom24 – il neo-presidente ha promesso una maggiore vicinanza a Usa e Giappone e un’agenda conservatrice, soprattutto sul ruolo delle donne. Yoon Suk-yeol ha quindi promesso un piano “audace” di aiuti per migliorare in modo significativo l’economia e la vita delle persone della Corea del Nord se il Paese eremita “sospenderà lo sviluppo nucleare e passerà a una sostanziale denuclearizzazione”. Ha poi affermato di voler lasciare “la porta aperta al dialogo” con il Nord, definendo i suoi programmi atomici una “minaccia per la nostra sicurezza e per quella del nordest asiatico”.

BREAKING: Cheong Wa Dae, also known as the Blue House, opens to the public. pic.twitter.com/NAG0mPz3wq — Raphael Rashid (@koryodynasty) May 10, 2022

Yoon dovrà impegnarsi in una dura battaglia per evitare la crisi economica, ottenere la cooperazione di un parlamento controllato dall’opposizione (il Partito democratico ne ha 168 seggi su 300) e tenere a freno le minacce del Nord. Il neo-presidente ha iniziato il mandato di 5 anni a mezzanotte nel bunker sotterraneo del nuovo edificio degli Uffici presidenziali a Yongsan, con un briefing del Comando di Stato maggiore congiunto.

Yoon Suk-Yeol has taken the Oath of Office and been Officially Sworn in as the 13th President of South Korea, President Yoon is expected within his first few weeks to Officially request that the United States place Nuclear Weapons in the Country to combat North Korean Aggression. pic.twitter.com/i4HaWKla1H — OSINTdefender (@sentdefender) May 10, 2022

