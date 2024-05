Xi: “Cina-Stati arabi modello di pace globale”

Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto il Forum di cooperazione Cina-Stati arabi a Pechino esprimendo la volontà di rafforzare le relazioni tra Cina e Stati arabi per diventare un modello di pace e stabilità globale. Xi ha sottolineato la necessità di risolvere i conflitti in modo equo e giusto, con particolare attenzione alla questione di Gaza. Ha dichiarato il sostegno della Cina alla ricostruzione postbellica e alla cooperazione energetica e finanziaria con gli Stati arabi. Xi ha elogiato il profondo legame storico tra Cina e Paesi arabi e ha annunciato che la Cina ospiterà il secondo vertice sino-arabo nel 2026.

Xi, legami Cina-Stati arabi siano modello di pace nel mondo

La Cina vuole rafforzare le sue relazioni con gli Stati arabi fino a farne un modello di riferimento per il mantenimento della pace e della stabilità nel mondo. Il presidente Xi Jinping, aprendo a Pechino il Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, ha affermato che la Cina è pronta a collaborare con le nazioni arabe per risolvere le questioni calde in modi che favoriscano “l’equità, la giustizia e il raggiungimento di pace e stabilità a lungo termine”. La guerra in Medio Oriente non può continuare indefinitamente, “la giustizia non può essere permanentemente assente e la soluzione dei due Stati non può vacillare in modo arbitrario”, ha aggiunto Xi in merito alle vicende di Gaza, rivolgendosi a ai capi di Stato del Bahrein, dell’Egitto, degli Emirati Arabi Uniti e della Tunisia, nonché ai ministri degli Esteri di altri paesi della Lega Araba. La Cina continuerà a sostenere l’alleviamento della crisi umanitaria e la ricostruzione postbellica a Gaza, ha notato Xi, esprimendo inoltre la volontà di cooperare con la parte araba su diversi fronti, tra cui la creazione di un panorama finanziario e di investimenti su larga scala e l’approfondimento della cooperazione energetica.

“Profondo senso di affinità con gli Stati arabi”

Il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato il “profondo senso di affinità” condiviso con gli Stati arabi, parlando durante la cerimonia di apertura del decimo incontro ministeriale del Forum di cooperazione tra Cina e Stati arabi di Pechino. Xi, che ha sollecitato “una maggiore cooperazione finanziaria e tecnologica”, ha affermato che “ogni volta che incontro i nostri amici arabi, provo un profondo senso di affinità. L’amicizia tra la Cina e il suo popolo e i Paesi e i popoli arabi ha origine da scambi amichevoli lungo l’antica Via della Seta”. La Cina ospiterà il secondo vertice sino-arabo nel 2026, ha poi annunciato Xi.

“Conferenza di pace ad ampia base sul Medio Oriente”

La Cina sostiene una conferenza di pace ad “ampia base” sul conflitto in Medio Oriente, dove la giustizia non può essere “assente per sempre”. Il presidente Xi Jinping, aprendo i lavori del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, ha detto di voler approfondire la cooperazione energetica. L’evento, in corso a Pechino, si propone di approfondire i legami tra il Dragone e la regione, puntando a parlare con una voce comune sul conflitto a Gaza. Nella capitale cinese ci sono diversi leader, tra cui il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Fonte: Ansa