Pechino 2022: 2 bronzi per l’Italia: Wierer nel biathlon e Ghiotto nel pattinaggio

Doppia medaglia di bronzo per l’Italia alle olimpiadi invernali di Pechino: Dorothea Wierer conquista il terzo posto nella 7,5 km sprint del Biathlon e Davide Ghiotto il bronzo nel pattinaggio, nei 10mila dello speed skating.

💥 D-O-R-O-T-H-E-A 💥 Perfetta al poligono e veloce sugli sci stretti! Dorothea #Wierer è medaglia di BRONZO 🥉 nella sprint dei Giochi Olimpici Invernali di #Beijing2022! 🇮🇹#ItaliaTeam #Biathlon @Fisiofficial pic.twitter.com/o6YAcQU4a6 — CONI (@Coninews) February 11, 2022

Wierer conquista il bronzo nel Biathlon

Dopo la delusione nella 15 km individuale di biathlon, Dorothea Wierer si prendere una rivincita conquistando la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint. Non è la prima medaglia olimpica per l’atleta azzurra, ma il bronzo è il coronamento di una carriera in una gara ai limiti della perfezione: “Ho fatto una bella gara. Il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L’ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero”, dice, riportata da TgCom24.

Doro sempre più nella storia del #biathlon italiano. 💚🤍❤️ Dopo 3 ori iridati, 2 Coppe del Mondo generali e 2 medaglie olimpiche in staffetta, con il bronzo della sprint di #Beijing2022 la biathleta #ItaliaTeam aggiunge un'altra preziosa gemma al suo palmarès! 🥉#Wierer pic.twitter.com/VL61VO3xQ4 — CONI (@Coninews) February 11, 2022

“Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell’inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso. Domenica ci sarà più freddo e sarà dura, ma per ora non ci penso” ha detto Dorothea prima della premiazione.

La gara al poligono di Dorothea Wierer è un manifesto del Biathlon: da vedere, rivedere e rivedere ancora 🔥 Il suo bronzo in 120 secondi 📹🇮🇹🥉#Wierer | #Biathlon | #Beijing2022 pic.twitter.com/8TGzHJeLjV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 11, 2022

Bronzo per Ghiotto nei 10.000 di speed skating

Grande impresa per Davide Ghiotto, che conquista la medaglia di bronzo nei 10.000 metri nello speed skating, prova valida per l’Olimpiade invernale di Pechino 2022. 12.45.98 il tempo fatto registrare dallo specialista sulla lunga distanza di pattinaggio di velocità. Nonostante gli ultimi giri di sofferenza, il vicentino sale sul podio. La gara viene vinta dallo svedese Nils Van der Poel (record del mondo); argento per l’olandese Patrick Roest.

Lollo chiama, Ghiotto risponde! 👏⛸️ A #Beijing2022 il pattinaggio di velocità azzurro è di nuovo sul podio! Davide #Ghiotto frantuma il primato nazionale dei 10.000 metri e conquista la sesta medaglia 🥉 dello #SpeedSkating #ItaliaTeam alle Olimpiadi! 🇮🇹@fisg_it pic.twitter.com/2BCjQjp1n6 — CONI (@Coninews) February 11, 2022

La gara di Super Ghiotto è stata giudiziosa ma anche coraggiosa perché non ha aspettato: è partito fortissimo ed è riuscito a tenere le energie per un grande finale. Risultato: un eccellente terzo posto. Grazie a Davide, l’Italia si aggiudica la seconda medaglia nello speed skating all’Olimpiade invernale di Pechino 2022.

Impresa incredibile di Davide Ghiotto! 🥉⚡

prestazione immensa chiusa con il tempo di 12’45”98, nuovo record italiano: capolavoro! ⏱🇮🇹#Beijing2022 #Olympics #SpeedSkating — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 11, 2022

