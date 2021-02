Voto su Rousseau sul governo Draghi: il 59,3% dice sì

Con il 59,3% i votanti del M5s sulla piattaforma Rousseau hanno espresso il loro favore rispetto al governo Draghi. “La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante”, ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi.

Di Maio: “L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo”

“La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5S. Questo è il Movimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso. Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio commento l’esito della consultazione su Rousseau. “L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza, una forza buona e adulta, che deve spronarci a fare meglio, ancora di più, per la nostra Italia. La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro. Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza. Ringrazio anche Beppe Grillo per il grande contributo offerto in questa fase. Il pensiero è libero solo quando libere sono le persone. Viva il Movimento 5 Stelle. Viva l’Italia”, conclude Di Maio.

L’affluenza al voto su Rosseau

Quasi il 60% degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha votato a favore del sostegno al nascente governo Draghi. L’annuncio lo dato il notaio Valerio Tacchini nel corso di una conferenza stampa fuori dalla sede dell’associazione Rousseau. A votare a favore sono stati 44.177 (il 59,3%) dei 74.537 militanti che hanno espresso la loro preferenza (gli aventi diritto erano 119.544), mentre per il no hanno votato 30.360 persone, pari al 40,7% del totale. L’affluenza al voto è stata di 9.137 votanti all’ora nell’arco di 8 ore, superiore a quella fatta registrare nel 2018 in occasione del voto sul governo Conte 2 (allora ci furono 4.480 votanti l’ora spalmati in dieci ore). In occasione della consultazione del governo Conte 2, invece, l’affluenza fu di 8.848 voti su 9 ore.

