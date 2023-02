La guerra in Ucraina supera l’anno di durata e giunge al 366esimo giorno. Volodymyr Zelensky oggi ha parlato alla Nazione: “E’ stato un anno di dolore, ma il 2023 sarà quello della vittoria”, ha detto il presidente ucraino nel suo discorso in presenza delle truppe ucraine schierate in piazza Santa Sofia a Kiev.

Oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha rimarcato: “La Ue è unita, sosterremo l’Ucraina fino alla vittoria”.

Von der Leyen: “L’Ucraina prevarrà con l’Ue al suo fianco”

“Dall’inizio della guerra Putin ha fallito nel suo obiettivo di dividere l’Ue. Invece di cancellare l’Ucraina dalle mappe si è confrontata con un’opposizione più forte che mai. L’Ucraina si è posta come testimone della forza di chi si oppone per la libertà. L’Ucraina prevarrà perché l’Ue sarà al suo fianco e il nostro sostegno continuerà”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando in Estonia. “L’Ucraina ha già scelto l’Europa, ha già scelto l’unità dei nostri valori. In questi tempi bui il cuore degli ucraini è riscaldato dalla speranza che possano unirsi all’Europa”, ha sottolineato von der Leyen.

Von der Leyen: “Aumentano perdite russe e disperazione Putin”

“Putin ha alzato la posta in gioco. Sta inviando centinaia di migliaia di giovani russi come carne da cannone nelle trincee in Ucraina. Quello che abbiamo visto e sentito all’inizio della settimana da Mosca ci dice che mentre le perdite aumentano sul campo di battaglia aumentano anche l’illusione, la disperazione e la disinformazione. Questo dimostra la tensione a cui è sottoposto il regime di Putin. Ma è anche un pericolo reale e rinnovato per l’Ucraina”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con la premier estone, Kaja Kallas, e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

We are increasing our military support.



We will turn to joint procurement to deliver urgent military supplies for Ukraine, such as 155mm ammunition.



We are also working with our defence industry to ramp up the production of equipment and ammunition. pic.twitter.com/G6LaeUkSAw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Stoltenberg: “Dopo un anno Kiev resiste, Putin ha fallito”

“Il messaggio che invio oggi a Mosca è che Putin ha avviato questa guerra, il presidente Putin può porre fine a questa guerra oggi ritirando le sue truppe. Se non lo fa, noi staremo con l’Ucraina fino a quando sarà necessario”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa da Tallin con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “La libertà non è gratis, va conquistata ogni giorno e nonostante le distruzioni la determinazione (degli ucraini) senza dubbio prevarrà. Putin ha fallito. L’Ucraina resiste e la Nato è al suo fianco”, ha aggiunto Stoltenberg.

Metsola: “Stasera diciamo con orgoglio: noi siamo l’Ucraina”

“La bandiera blu e gialla dell’Ucraina ha conquistato tutti i nostri cuori nell’ultimo anno. Simboleggia l’audacia, il coraggio e la forza dell’impressionante popolo ucraino che sta sconfiggendo le avversità. Stasera diciamo con orgoglio: Noi siamo l’Ucraina”. Lo ha scritto ieri sera su Twitter la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola pubblicando le immagini di uno degli edifici del Pe illuminato di blue e giallo, a Bruxelles.

Fonte: Ansa