Von der Leyen: “È positivo che il G7 affronti il tema chiave della migrazione”

Seconda giornata del G7 in Puglia. “È positivo che il G7 affronti il tema chiave della migrazione”, ha commentato Ursula von der Leyen al termine dei lavori. Intanto, a margine, si è svolto un bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente Usa Joe Biden durato circa mezz’ora. A Borgo Egnazia è comunque il giorno di Papa Francesco, la prima volta di un Pontefice al G7: c’è attesa per il suo discorso.

Von der Leyen al G7, lavorare su cause profonde della migrazione

“È positivo che il G7 affronti il tema chiave della migrazione. Dobbiamo lavorare come partner per affrontare le cause profonde, combattere i trafficanti di esseri umani e lavorare su percorsi legali”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine della seconda giornata di lavori del G7 a Borgo Egnazia. “Il patto Ue su migrazione e asilo rappresenta un importante passo avanti, integrato da forti partenariati con Paesi terzi”, aggiunge.

“G7 unito contro le maxi-esportazioni cinesi”

“Sono lieta che concordiamo di lavorare su una valutazione condivisa delle sovracapacità della Cina”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la sessione sulla sicurezza economica del G7 a Borgo Egnazia. “Nonostante le smentite, la Cina produce più di tutti i Paesi del G7 messi insieme”, ha sottolineato von der Leyen, evidenziando che “la strategia industriale” di Pechino “è sempre più focalizzata sulla spinta dell’export” e “questo ha ricadute sempre più preoccupanti per il resto del mondo. Come G7 abbiamo interesse a garantire che i mercati mondiali operino in modo equo, senza distorsioni”.

G7: è il giorno di Papa Francesco al summit

Papa Francesco è il protagonista annunciato della seconda giornata del G7 in Puglia. Per la prima volta nella storia un pontefice parteciperà al summit dei leader del Pianeta. La visita del Santo Padre durerà oltre sette ore: Francesco vedrà nove capi di Stato e inizierà i bilaterali con alcuni leader politici appena atterrato in terra pugliese.

Fonte: Ansa