Von der Leyen: “200 miliardi per combattere i cambiamenti climatici”

Sono 200 i miliardi di euro che i 22 piani nazionali per la ripresa approvati dalla Commissione europea dedicano alle misure verdi. Lo dice la presidente dell’Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, partecipando a un webinar della European University Institute School of Transnational Governance.

Parlando delle risorse che l’Ue mette a disposizione della transizione ambientale, von der Leyen ha dichiarato che “i primi 22 piani nazionali approvati dalla Commissione impegnano risorse complessive per 200 miliardi di euro in misure verdi, come trasporti non inquinanti ed efficienza energetica”. Lo riporta Ansa.

Maltempo: un minuto di silenzio per le vittime in Belgio

“Il nostro Paese oggi è in lutto. A mezzogiorno osserviamo un minuto di silenzio per ricordare le vittime del maltempo, mostrare solidarietà ed essere vicini gli uni agli altri”. Lo scrive su Twitter il premier belga Alexander De Croo. “In tempi difficili, questi legami umani sono la nostra più grande forza”, aggiunge il premier belga.

Oggi la Ue ha omaggiato le centinaia di vittime dovute all’ondata di maltempo che ha colpito nei giorni passati Germania e Belgio. “Un minuto di silenzio. Giornata di lutto nazionale in Belgio, rendiamo omaggio alle vittime delle recenti alluvioni”. Così su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che posta la diretta le immagini della cerimonia con i 27 ambasciatori della Ue al palazzo del Consiglio a Bruxelles.

“Rendiamo omaggio alle vittime delle inondazioni devastanti che hanno distrutto così tante vite in tutta Europa. Oggi, nel giorno del lutto nazionale, le bandiere del Belgio e dell’Ue fuori dal Parlamento europeo saranno a mezz’asta”. Così via Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della giornata di lutto nazionale proclamato in Belgio.

We pay tribute to the victims of the devastating floods that have shattered so many lives across Europe.

Today, on the National Day of Mourning, the Belgian and EU flags outside the @Europarl_EN fly at half-mast.#DeuilNational #NationaleRouw pic.twitter.com/1HnZ2UF0Tc

— David Sassoli (@EP_President) July 20, 2021