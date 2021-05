Delle oltre 20mila donne che si sono rivolte a un centro antiviolenza (cav) nei primi cinque mesi del 2002, quasi una su dieci lo ha fatto per cause scaturite dagli effetti della pandemia, come la convivenza forzata o la perdita del lavoro. Aumentano complessivamente del 79,% le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, soprattutto dalle giovani ragazze fino ai 24 anni e da parte delle donne con più di 55 anni. Crescono le violenze da parte dei familiari mentre restano stabili i casi in cui gli autori sono i partner. L’incremento delle donne accolte nei cav nel periodo di riferimento appare contenuto rispetto ai primi cinque mesi dell’anno precedente (+1,1% sul 2019), ma gli ingressi nelle Case rifugio calano dell’11,6%. Le regioni del Nord-Ovest registrano una miglior capacità di adottare strategie di allontanamento della donna dal nucleo familiare di appartenenza registrato, con un +20,7% rispetto all’anno precedente, mentre si osserva un peggioramento nel Nord-Est (-29,9%), nelle isole (-24,3%) e al Sud (-19%).

Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica (Istat) con la pubblicazione del report Le richieste di aiuto durante la pandemia lunedì 17 maggio 2021.

La violenza segnalata al 1522 è soprattutto fisica (47,9%), ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%) . Rispetto agli anni precedenti, sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 2019), e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019). Le violenze riportate sono soprattutto opera di partner (57,1% nel 2020) ed ex partner (15,3%) ma sono in crescita anche quelle da parte di altri familiari (genitori, figli), che raggiungono il 18,5% (12,6% nel 2019). Il 1522 ha costituito nel 2020 un nodo centrale per l’attivazione di servizi a supporto delle donne: il 76,5% delle chiamate è stato infatti indirizzato ad altri servizi. Nel 67,9% dei casi (corrispondenti a 10.266 donne ) è stata data indicazione di rivolgersi ai Centri e Servizi Anti Violenza più vicini.

Durante i primi 5 mesi del 2020 20.525 donne si sono rivolte ai cav, ma con differenze territoriali molto accentuate. Con una media di 73 donne accolte per centro, il valore statistico sale a 108 nel Nord-Est del Paese, a a circa 95 nel Centro, mentre si abbassa nelle Isole e al Sud, dove i centri hanno accolto rispettivamente una media di 43 e 47 donne – il Meridione ha sempre presentato una media di donne accolte minore rispetto alle altre ripartizioni.

L’incremento delle donne accolte dai cav nei primi 5 mesi del 2020, rispetto ai primi 5 mesi del 2019, non è importante (+1,1%), ma sul territorio le differenze sono rilevanti. Nelle isole la crescita è stata del +41,5%, al Sud del +21,1% al Sud, al Centro del +5,4% del Centro e nel Nord-Est del 5,2%, per contro nel Nord-Ovest si è avuto un calo del 16,4%. Tra le donne che si sono rivolte ai Centri nei primi 5 mesi del 2020, l’8,6% lo ha fatto proprio a causa di circostanze scatenate o indotte dall’emergenza dovuta al Covid-19, come ad esempio la convivenza forzata, la perdita del lavoro da parte dell’autore della violenza o della donna.

Adattarsi all’emergenza

Nella prima metà dello scorso anno, sei centri su 281 hanno interrotto il servizio a causa del periodo di emergenza. Nello specifico tre in Lombardia, uno in Veneto, nel Lazio e in Abruzzo. Quasi tutti i Centri – soprattutto quelli che hanno lavorato continuativamente in maniera integrata con la rete territoriale antiviolenza – hanno modificato le modalità di erogazione dei propri servizi, introducendo la possibilità di avere colloqui telefonici (95,4 per cento dei Cav) e di comunicare e ricevere supporto via email (66,5 per cento). Il 67,3 per cento dei Centri ha mantenuto la possibilità di recarsi al Centro, garantendo il rispetto del distanziamento e della protezione previsti dalle norme anti Covid-19. A differenza di questi, nei Centri che invece lavorano in modo isolato sul territorio di propria competenza, le quote sono in entrambi i casi pari al 48 per cento.

Case rifugio

Le donne ospitate nelle Case rifugio nei primi cinque mesi del 2020 sono state 649, un numero minore (-11,6%) rispetto allo stesso periodo del 2019, quando sono state 734. E’ infatti l’ospitalità che ha risentito maggiormente della situazione emergenziale dovuta al Covid-19. Per non mettere in pericolo le donne già residenti nelle Case, le operatrici hanno adottato altre strategie come l’ospitalità in bed and breakfast o in altre collocazioni provvisorie, rese disponibili anche con il supporto delle Prefetture

In controtendenza il dato positivo del Nord-Ovest, dove i Cav sono stati comunque in grado di gestire le situazioni che richiedevano un allontanamento urgente della donna dal nucleo familiare di appartenenza (+20,7 per cento). In questi casi sui territori si dispone, in generale, di una migliore offerta nel settore della protezione. All’opposto si situano il Nord-est (-29,9 per cento), le Isole (-24,3 per cento) e il Sud (-19 per cento).

Aprile è stato il mese più critico dal punto di vista dell’ospitalità delle donne in emergenza, con un trend discendente da gennaio (180 donne ospitate) fino ad aprile (95) e in lieve ripresa a maggio (111). Quasi il 6% delle donne ha ricevuto ospitalità a causa del peggioramento o dell’insorgenza della violenza scatenata dalla pandemia, con valori più elevati al Sud (7,4 per cento) e nelle Isole (7,1 per cento) e minimi al Centro (2,7 per cento). Tra le regioni emergono Veneto (27,3 per cento), Liguria (17 per cento), Sardegna (14,3 per cento), Puglia (12,1 per cento) e Lazio (11,5 per cento).

“L’attenzione data dai media al ruolo dei centri antiviolenza in questo periodo – ha commentato Antonella Veltri, presidente di Donne in rete contro la violenza (D.i.Re), che riunisce 82 organizzazioni di donne che gestiscono oltre un centinaio di centri antiviolenza in tutta Italia – sembra aver incoraggiato un numero crescente di donne a interrompere relazioni violente. Questo conferma dunque quanto il fenomeno della violenza maschile contro le donne – conclude – sia ancora sommerso e davvero molto più vasto di quello che finora raccontano i dati”.