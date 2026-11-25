In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un nuovo report accende i riflettori su una forma di abuso silenziosa e spesso sottovalutata: la violenza facilitata dalla tecnologia. Dallo stalkerware nascosto nei telefoni al doxing, fino al controllo esercitato tramite social e app, i dati mostrano come quasi un italiano su tre abbia subito comportamenti offensivi online nell’ultimo anno, nella maggior parte dei casi da parte di partner, ex, amici o conoscenti. Un fenomeno che travalica lo schermo, generando pesanti conseguenze psicologiche, sociali ed economiche, e che richiede consapevolezza e prevenzione.

Le evidenze emerse

C’è un lato meno visibile degli abusi e anche meno conosciuto: quelli che passano da smartphone, social e app. Lo smartphone da strumento di connessione diventa uno strumento di controllo. Il nuovo report di Kaspersky, realizzato in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, intreccia violenza di genere, relazioni e vita digitale e rivela che in Italia il 32,8% ne ha subito almeno uno negli ultimi 12 mesi, ma solo il 26% sa che cosa significhi davvero “abuso facilitato dalla tecnologia”. E la percezione del rischio non è uguale per tutti: il 65% delle donne dichiara di sentirsi poco o solo in parte al sicuro in rete, contro il 47% degli uomini. Dal blocco usato come punizione (il comportamento più diffuso, 11%) ai messaggi offensivi (9%), fino al cyberstalking e al doxing, gli abusi facilitati dalla tecnologia si nascondono nella quotidianità. Proprio per questo spesso non lasciano tracce concrete e vengono normalizzati o ignorati: chi li ha vissuti in Italia ha subito, in media, 2,4 comportamenti offensivi diversi. A livello globale, i più esposti sono i giovani: quasi il 60% della Generazione Z, la più connessa di tutte, racconta di aver subito almeno una forma di abuso nell’ultimo anno.

Il volto, spesso, è familiare

L’Italia risulta tra i Paesi in cui gli autori degli abusi risultano più frequentemente persone vicine alle vittime. Gli sconosciuti sono, infatti, all’origine del 33% degli abusi, mentre il 60% arriva dalla cerchia sociale della vittima: amici (18%), partner attuali (16%), ex (11%) e colleghi (8%). Il controllo si insinua nei dispositivi di fiducia e negli accessi condivisi, ed è per questo così difficile da riconoscere: il 10% degli italiani dichiara di aver usato a sua volta app o software per tracciare la posizione o l’attività digitale di un’altra persona. “Questi risultati mettono in discussione il preconcetto diffuso secondo cui gli abusi facilitati dalla tecnologia siano principalmente anonimi o perpetrati da estranei. Al contrario, evidenziano come tali danni siano spesso radicati all’interno di relazioni esistenti, contesti normalmente associati alla fiducia e alla sicurezza emotiva”, ha dichiarato la Dott.ssa Leonie Maria Tanczer, Associate Professor dell’UCL Computer Science e Head of the Department’s Gender and Tech Research Lab.

Stalkerware

Tra le forme più insidiose c’è il monitoraggio da remoto dello smartphone, che permette di seguire spostamenti, messaggi e ricerche all’insaputa della vittima. Nel periodo 2024-2025 Kaspersky ha rilevato lo stalkerware su oltre 34.000 utenti nel mondo (127.000 negli ultimi cinque anni), con 33 nuove famiglie di software mai viste prima e utenti colpiti in più di 160 Paesi; in Italia sono stati 221 nel biennio. Gli esperti di Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI) hanno inoltre individuato nel dark web un mercato in crescita di servizi di doxing, con prezzi dai 50 ai 4.000 dollari. “Poiché il software opera in background senza essere visibile, la maggior parte delle vittime ignora completamente che ogni loro mossa e azione viene monitorata. Ecco perché è estremamente importante sapere come identificare tali attività e cosa fare se si sospetta di esserne vittime”, ha affermato Tatyana Shishkova, Lead Security Researcher, Acting Head of Research Center Americas & Europe del Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky.

Quando il danno esce dallo schermo

Il danno psicologico è la conseguenza più riconosciuta: il 75% degli italiani associa questi abusi a depressione, traumi e stress a lungo termine, e il 69% a ripercussioni sociali come isolamento e danni alla reputazione. Solo il 47%, invece, considera il rischio di un’escalation fisica e appena il 45% quello di danni economici. Eppure, gli abusi nati online possono sfociare in violenza reale, minacce alla sicurezza personale o problemi di salute duraturi, effetti facili da sottovalutare. Le conseguenze toccano sia la vita digitale sia quella reale delle vittime. Il 26% è diventato più prudente online, l’11% ha ridotto la propria presenza digitale e l’8% ha limitato i contatti con amici e familiari. Una quota analoga ha interrotto una relazione, il 7% ha perso o lasciato il lavoro e il 2% ha abbandonato gli studi. Eppure, il 19% non ha fatto nulla per reagire. Inoltre, il 17% di chi ha assistito a un abuso contro una persona conosciuta non è intervenuto, nella maggior parte dei casi perché non sapeva se il suo intervento fosse necessario. “Quando il controllo arriva da una persona di cui ci fidiamo, diventa molto più difficile accorgersene, e spesso chi lo subisce non ha nemmeno le parole per descriverlo. Come azienda di cybersecurity sentiamo la responsabilità di andare oltre la protezione dei dispositivi: dobbiamo aiutare le persone a riconoscere i segnali, mettere a disposizione strumenti semplici da usare e sostenere chi ogni giorno si occupa di assistere le vittime. Parlarne apertamente è già un primo passo di prevenzione”, ha aggiunto Cesare D’Angelo, General Manager Italy, France & Mediterranean di Kaspersky. Kaspersky è cofondatore della Coalition Against Stalkerware, un gruppo di lavoro internazionale contro lo stalkerware e la violenza domestica che riunisce aziende IT, ONG, istituti di ricerca e forze dell’ordine impegnati nella lotta al cyberstalking e nel supporto alle vittime di abusi online.

Cinque mosse per riprendere il controllo dello smartphone

Fidarsi dell’istinto: se qualcosa non torna, probabilmente è così. Controllo costante, molestie, esclusione o minacce vanno presi sul serio: quando possibile, meglio documentare gli episodi e chiedere supporto prima che la situazione peggiori.

Proteggere il proprio spazio digitale: password sicure e uniche, autenticazione a due fattori e un controllo periodico di impostazioni di privacy e autorizzazioni delle app.

Prestare attenzione agli accessi: non condividere dispositivi, account o informazioni sensibili se non strettamente necessario e verificare le autorizzazioni concesse alle applicazioni, soprattutto quelle che consentono attività di monitoraggio.

Riconoscere i segnali dello stalkerware: batteria che si scarica troppo in fretta, consumo di dati inspiegabile, app sconosciute o opzione “Origini sconosciute” attiva. Strumenti affidabili, come la funzione “Who’s Spying on Me” di Kaspersky (disponibile nelle app Android), aiutano a individuarlo.

Non rimuovere subito il software sospetto: potrebbe allertare chi sta controllando e aumentare il pericolo. Meglio valutare la situazione e contattare prima un’organizzazione di supporto, usando un dispositivo sicuro

Fonte Ansa