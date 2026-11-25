In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso un messaggio che richiama le istituzioni, la società civile e i luoghi di crescita quotidiana a una responsabilità condivisa. Nel testo, il Capo dello Stato affronta le radici culturali del fenomeno, il valore della tutela e dell’autonomia per chi subisce abusi, la necessità di contrastare l’impunità e il ruolo centrale dell’educazione nel costruire relazioni basate su libertà, dignità e reciproco rispetto.

Le parole del Capo della Stato

“La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne. Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita. A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni.

L’importanza dell’educazione

Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”.