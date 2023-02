In vigore da oggi il Trattato del Quirinale. Mattarella: “Francia e Italia ancora più unite”

Oggi entra ufficialmente in vigore il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, il cosiddetto "Trattato del Quirinale"

Trattato del Quirinale, Farnesina: “Rapporto strategico tra Italia e Francia”

“A poco più di un anno dalla sua firma il 26 novembre 2021, il Trattato suggella il rapporto strategico tra l’Italia e la Francia, un rapporto che ha radici profonde nella nostra storia comune e lo sguardo volto al futuro. Le difficoltà, passate e presenti, hanno insegnato che il rafforzamento del nostro dialogo bilaterale è lo strumento migliore per tutelare gli interessi della nostre comunità nazionali in Europa e nel mondo”, afferma la Farnesina. La collaborazione tra le amministrazioni italiane e francesi, già ben avviata, “potrà ora dispiegarsi – sottolinea il ministero degli Esteri – in nuove iniziative congiunte e in un rafforzato lavoro comune nella Ue, in linea con la speciale responsabilità dell’Italia e della Francia come Paesi fondatori. Il loro comune impegno nella Ue consentirà all’Italia e alla Francia di far valere in Europa le sinergie tra le rispettive posizioni e al contempo di prevenire o risolvere possibili divergenze”. Attraverso questo Trattato, “l’Italia e la Francia intendono quindi imprimere nuovo slancio al progetto europeo, per rispondere alle tante sfide che sono in cima alle preoccupazioni dei nostri cittadini e che solo un’Europa più integrata può affrontare”, conclude la Farnesina.

Mattarella: “Francia e Italia ancora più unite”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il Trattato che oggi entra in vigore è animato da una comune visione del futuro, che consentirà a Francia e Italia non soltanto di rendere ancora più solidi i vincoli di amicizia che le uniscono, ma di stimolare un ulteriore consolidamento del processo di integrazione del nostro continente ed un rafforzamento delle nostre istituzioni comuni”.

“Insieme a tutti i nostri partner, in uno spirito di autentica solidarietà europea, sapremo superare anche le sfide che l’aggressione russa all’Ucraina ha portato alla sicurezza ed alla prosperità globali, assumendo le decisioni necessarie perché l’Unione Europea sappia rispondere con rapidità ed efficacia alle sfide dei nostri tempi”.

“Con l’entrata in vigore del Trattato del Quirinale, Francia e Italia sono ancora più unite, in Europa e nel mondo, per difendere e promuovere i valori fondanti delle nostre società: la pace, la libertà, i diritti umani, un progresso economico e sociale sostenibile, nel rispetto dell’ambiente naturale del pianeta”.

