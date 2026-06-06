Viaggio in Spagna: il saluto del Papa e l’augurio del Presidente Mattarella

Si rinnova il tradizionale scambio di messaggi tra il Pontefice e il Capo dello Stato in occasione di un viaggio internazionale del Papa. Mentre Leone XIV si reca in Spagna per il suo viaggio apostolico, il Papa ha inviato un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il sorvolo dell’Italia. Al messaggio del Pontefice ha fatto seguito quello del Capo dello Stato, che ha espresso vicinanza e apprezzamento per la missione pastorale del Santo Padre e per i temi che caratterizzeranno la visita nel Paese iberico.

Il telegramma di Papa Leone XIV a Mattarella durante il sorvolo dell’Italia

“Nel momento in cui inizio il Viaggio apostolico in Spagna, sotto lo sguardo materno della Vergine Maria che ci accoglie e ci orienta verso Dio, fonte di unità e di speranza per tutti i popoli, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera Nazione italiana”. Così il Papa in un telegramma a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, durante il sorvolo della Penisola recandosi in Spagna.

Il messaggio del Presidente Mattarella al Pontefice

“La Spagna, come l’Italia e l’Europa intera, si confronta oggi con grandi sfide. Da una parte, resta forte e largamente condiviso il richiamo alla preservazione del significativo patrimonio spirituale, storico e culturale, che sarà tra l’altro valorizzato, durante il Suo viaggio, nelle celebrazioni per i cento anni dalla morte di Antoni Gaudì. Dall’altra, si impone l’esigenza di continuare ad assicurare, anche in avvenire, condizioni di stabilità, sicurezza e progresso, a fronte di crescenti difficoltà e tumultuosi cambiamenti tecnologici, sociali ed economici”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio apostolico in Spagna. “L’attenzione che Ella rivolgerà ai giovani e ai più vulnerabili, come i bisognosi, i migranti, i detenuti, consentirà di ribadire l’importanza dell’inclusione, per fare in modo – rimarca il capo dello Stato – che sia tutelata la dignità umana e l’intera regione mediterranea sia restituita alla sua vocazione di luogo di dialogo, di scambio e di solidarietà”. “Certo che il viaggio apostolico in Spagna sarà foriero di messaggi di fiducia e speranza – conclude Mattarella -, Le rinnovo, Santità, le espressioni della mia massima considerazione”.

Fonte Ansa