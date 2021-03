Al via il Festival della Vita Nascente in versione online

Sabato 27 Marzo si terrà la prima edizione nazionale del Festival per la Vita Nascente. Si tratta di un’iniziativa promossa da circa quaranta associazioni per lanciare la proposta di istituire una Giornata nazionale per la vita nascente.

Il Festival, a causa della situazione di pandemia, si svolgerà online.

Gli ospiti attesi

Tanti gli ospiti che interverranno in diretta: Licia Colò, Pupi Avati, Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti, Giancarlo Blangiardo, Johnny Dotti, Eugenia Roccella, Laura Miola, Emanuela Lulli, Maria Pollacci. Parteciperanno inoltre con un contributo video: Nek, Lorena Bianchetti, Francesca Dallapè, Elisa Di Francisca, e tanti altri. Per raccontare con musica, interviste, storie e approfondimenti lo spettacolo della vita. La kermesse pomeridiana sarà condotta da Beatrice Fazi, attrice e conduttrice televisiva, e Pino Morandini, magistrato.

Sarà un talk show, dalle 14:30 alle 17:30, trasmesso su www.giornatavitanascente.org, sul canale YouTube e sulle pagine Facebook delle oltre 40 associazioni aderenti.

Un pomeriggio di festa per riscoprire la bellezza della vita, di ogni vita come dono. In contrapposizione all’inverno demografico che attanaglia il nostro paese da decenni così come certificato dai dati pubblicati oggi dall’ISTAT.

Gli argomenti proposti

Si parlerà di denatalità e natalità, di cosa vuol dire essere genitori oggi, il rapporto tra scienza e natura, esplorando la bellezza della vita nell’arte, nel cinema e nello sport. Confrontandosi sulle proposte per sostenere la vita nascente, per rilanciare il prestigio della maternità e paternità e per ridare vita al nostro Paese.

Il pubblico potrà interagire commentando lo spettacolo sui social media con l’hashtag #giornatavitanascente.

L’intero evento sarà accessibile con la traduzione LIS, Lingua Italiana dei segni.

Scarica qui il programma completo.

Le proposte di legge presentate

Intanto, nella giornata del 25 Marzo, presso la Camera dei Deputati si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle varie proposte di legge per l’istituzione della Giornata Nazionale, firmate da parlamentari di vari schieramenti. Segno che i temi della natalità e della promozione della maternità non sono più solo sentiti dai cattolici, ma da deputati di ogni schieramento.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.