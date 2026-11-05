Vescovi cinesi e Santa Sede: cent’anni di comunione e la nuova missione della Chiesa

Un vincolo di fede universale e una responsabilità diretta affidata al clero locale. È questo il cuore del messaggio emerso dal convegno internazionale “Il volto della Chiesa universale in Cina”, promosso dall’Agenzia Fides e ospitato alla Pontificia Università Urbaniana a cento anni da uno storico evento: l’ordinazione episcopale dei primi sei vescovi cinesi dell’era moderna, consacrati il 28 ottobre 1926 in San Pietro da Papa Pio XI. L’evento ha visto una presenza d’eccezione che testimonia l’evoluzione dei rapporti tra Roma e Pechino: al fianco del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, e del cardinale di Hong Kong, Stephen Chow Sau Yan, erano seduti Giuseppe Li Shan, vescovo di Pechino (ordinato nel 2007 con mandato di Benedetto XVI), e Ignazio Ding Zuyao, consacrato a Haimen lo scorso ottobre nel solco dell’Accordo provvisorio tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese.

I cattolici cinesi sono il soggetto della missione

Nel suo intervento di apertura, il cardinale Pietro Parolin ha scandito con chiarezza la linea della Santa Sede: oggi i veri protagonisti dell’evangelizzazione sono i cattolici cinesi e in primis i loro vescovi. Ripercorrendo la svolta del 1926 – quando l’allora delegato apostolico Celso Costantini parlò di una vera e propria “scossa elettrica” per la missione – Parolin ha sottolineato come la formazione di un episcopato autoctono abbia definitivamente scisso l’annuncio del Vangelo dalle logiche del colonialismo occidentale. “Il ministero del successore di Pietro non si esercita verso le Chiese particolari come un’autorità estranea o un’egemonia politica”, ha spiegato il Segretario di Stato, “ma appartiene intimamente alla loro stessa vita”. Il cardinale ha poi auspicato che la comunione essenziale oggi esistente tra il Papa e tutti i vescovi della Repubblica Popolare Cinese possa trovare forme sempre più concrete per manifestarsi e consolidarsi.

Il messaggio di Papa Leone XIV

Con un videomessaggio indirizzato ai partecipanti, Papa Leone XIV è tornato sul valore profondo di quell’evento storico. Il Pontefice ha ricordato come già nel 1919, con la Maximum illud, Benedetto XV avesse chiarito che la missione della Chiesa non può essere confusa con l’esportazione di modelli culturali: “Il seme del Vangelo è portato a crescere non attraverso strategie umane, ma per grazia di Dio”. Guardando ai sei vescovi che nel 1926 viaggiarono da Shanghai a Roma per “vedere Pietro”, Leone XIV vi ha letto la metafora di una Chiesa che fa proprie le peculiarità di ciascun popolo: “Allora come oggi, guardare al passato illumina il presente. Cento anni fa quel viaggio consegnò all’oblio diffidenze e sospetti. Oggi, in un mondo dilaniato da conflitti, la Chiesa continua la stessa missione, pregando che il Signore custodisca il tesoro della comunione ecclesiale”.

Risanare i costumi ed evitare l’edonismo

Significativo l’intervento di monsignor Giuseppe Li Shan, vescovo di Pechino. Il presule ha richiamato le radici storiche della presenza cattolica nel Paese, citando sia la “regola di inculturazione” di Matteo Ricci, sia l’eredità del Concilio di Shanghai del 1924, che rigettò la prassi errata di appoggiarsi al potere delle potenze straniere riaprendo il processo di “sinicizzazione” del cattolicesimo. Guardando alle sfide odierne, Li Shan non ha nascosto le criticità interne ed esterne: “Oggi la Chiesa in Cina vive in un contesto segnato dalla corruzione delle anime prodotta da individualismo ed edonismo, con fenomeni di debolezza nella fede che rischiano di danneggiarne l’immagine”. Per questo, ha chiarito il vescovo, la priorità è ora il “risanamento dei costumi ecclesiali”, pur ribadendo con forza che “nella fede la Chiesa in Cina non differisce in nulla da tutte le altre Chiese del mondo”.

La via per il futuro

A tracciare le prospettive future è stato infine il cardinale di Hong Kong, Stephen Chow Sau Yan, proponendo un passaggio dall’inculturazione all'”interculturalità”. Citando un fondamentale discorso tenuto ad Hong Kong nel 1993 dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, Chow ha definito l’interculturalità come lo spazio condiviso in cui le diverse tradizioni si incontrano e si arricchiscono a vicenda attraverso la ragione e la fede. Una visione, ha concluso il porporato gesuita, che si sposa perfettamente con la “sinodalità” indicata dalla Chiesa odierna come strada maestra per la formazione dei laici e del clero nella Cina di oggi e di domani.