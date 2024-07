Venezuela verso il voto: crescenti preoccupazioni per il clima politico

Trenta ex Capi di Stato dell’America Latina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sui rischi per la democrazia

Una trentina di ex Capi di Stato dell’America Latina hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui hanno manifestato preoccupazione per il clima politico venezuelano in vista delle elezioni previste per il prossimo 28 luglio.

La dichiarazione

Trenta ex Capi di Stato e di governo dell’Iniziativa democratica della Spagna e delle Americhe (Idea) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui mostrano preoccupazione per il clima politico in Venezuela in vista delle elezioni del 28 luglio. I firmatari sottolineano la “crescente repressione” del governo di Nicolás Maduro (candidato a un terzo mandato), che comprende la persecuzione dei collaboratori della leader dell’opposizione María Corina Machado, la quale sostiene Edmundo González Urrutia, considerato il rivale diretto di Maduro.

I rischi per la democrazia

Gli ex leader (tra cui gli spagnoli José María Aznar e Mariano Rajoy, i messicani Felipe Calderón e Vicente Fox, i colombiani Iván Duque e Álvaro Uribe, l’argentino Mauricio Macri e l’ecuadoriano Guillermo Lasso) avvertono che, se questa situazione persiste, le “dittature del 21/o secolo” nella regione si rafforzeranno, “mettendo a rischio la democrazia e lo Stato di diritto“.

Fonte: Ansa