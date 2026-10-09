Vajont: il dovere del ricordo a 63 anni dal disastro

A 63 anni dalla tragedia del Vajont, l’Italia si ferma per ricordare le quasi duemila persone che persero la vita nella notte del 9 ottobre 1963. Una catastrofe che cancellò intere famiglie e devastò Longarone e altri centri del territorio, lasciando una ferita indelebile nella memoria collettiva del Paese. In occasione dell’anniversario, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana hanno rivolto un pensiero commosso alle vittime, ai superstiti e alle comunità colpite, richiamando il valore della memoria e della solidarietà.

Le parole di Ignazio La Russa

“In occasione del 63° anniversario della tragedia del Vajont rivolgo un pensiero commosso alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le comunità che il 9 ottobre 1963, furono travolte da una tragedia che ha segnato per sempre la storia del nostro Paese. Il dolore per quelle vite spezzate non si attenua con il trascorrere del tempo. Al contrario, quel ricordo ci richiama ancora oggi a una responsabilità precisa: quella di non dimenticare e di fare della memoria un patrimonio civile, affinché simili tragedie non possano ripetersi mai più”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in un post condiviso sui propri canali social in occasione del 63° anniversario della tragedia del Vajont. “Ai superstiti, ai familiari e alle comunità di Longarone, Erto e Casso e dei territori colpiti, che hanno saputo trasformare una ferita profondissima in una straordinaria testimonianza di dignità, forza e capacità di ricostruzione, rivolgo la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica”, ha concluso la seconda carica dello Stato.

Il ricordo di Lorenzo Fontana

“A 63 anni dal disastro del Vajont, una preghiera per le oltre 1.900 vittime, tra cui molti bambini. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità. A loro va il mio pensiero commosso”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un post condiviso sui propri canali social in occasione del 63° anniversario della tragedia del Vajont.

Fonte Agensir