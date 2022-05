Vaiolo delle scimmie: primo caso sospetto in Slovenia

In Italia i casi accertati sono 4. L'ultimo: un aretino 32enne di rientro dalle Canarie. Rientrato l'allarme per un quinto caso in Alto Adige

In Slovenia si sospetta un primo caso di vaiolo delle scimmie. Come ha riferito l’emittente allnews balcanica N1, si tratta di un uomo tornato dalle Isole Canarie, che accuserebbe sintomi lievi e che non è stato ricoverato in ospedale. Si attende la conferma ufficiale da parte delle autorità sanitarie.

Il quarto caso italiano: un aretino 32enne

Anche il quarto paziente italiano scoperto ieri, un 32enne aretino, era rientrato da una vacanza alle Canarie, dove si ipotizza possa esserci un focolaio. L’uomo di Arezzo – scrive Quotidian.net – era rientrato in in Toscana il 15 maggio. “Nei giorni tra il 15 ed il 20 maggio – ha spiegato la Asl Toscana Sud Est in una nota – il soggetto non ha avuto contatti con i propri familiari, in quanto l’uomo vive da solo. Il giorno 20 maggio si è fatto visitare dal proprio medico di base che lo ha indirizzato agli ambulatori di malattie infettive” dove è stato “immediatamente preso in carico dai medici del reparto in quanto presentava delle lesioni cutanee suggestive per l’infezione”. Successivamente è arrivato il confronto con l’Istituto Spallanzani che ha confermato “il sospetto clinico” in quanto le lesioni sul corso “risultavano simili a quelle dei 3 pazienti da loro ricoverati”.

Rientrato allarme per sospetto in Alto Adige

Sembra essere rientrato l’allarme per un caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Alto Adige. Nei giorni scorsi – come scrive il Corriere dell’Alto Adige – un uomo, rientrando dalle Canarie, lamentava alcuni sintomi ed è stato ricoverato in ospedale a Bolzano in osservazione per gli accertamenti del caso. Secondo l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, interpellata dall’ANSA, per il momento non esiste “nessuna evidenza clinica” a confermare un eventuale sospetto.

Le sequenza genetica

Sempre il 24 maggio è arrivata la prima sequenza del “vaiolo delle scimmie”. Resa nota online, è stata ottenuta in Portogallo da un gruppo di ricerca della Bioinformatics Unit, Department of Infectious Diseases, National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Lisbona.

Locatelli: “Nessuna preoccupazione”

“Non vi sono al momento elementi di particolare preoccupazione, ovviamente la situazione va monitorata. È però un chiaro esempio di come le zoonosi, cioè il trasferimento di patologie dagli animali all’uomo, siano una realtà con cui fare i conti e rispetto alla quale dobbiamo farci trovare preparati”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha parlato dei casi di vaiolo delle scimmie in Italia nella stampa nazionale.

