Vaccino in Italia e in UE dal 27 dicembre, si parte col personale sanitario

Se tutte le verifiche delle agenzie del farmaco sul vaccino Pfizer saranno completate positivamente, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre. La decisione, si apprende, nella riunione tra il ministro della Salute Speranza e il commissario Arcuri.

Vaxday il 27 dicembre

Il 27 dicembre è anche il giorno indicato dalla Ue per l’inizio della campagna vaccinale, in contemporanea in tutti gli Stati membri. La data è stata annunciata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ieri aveva chiesto espressamente – intervenendo al Parlamento europeo in plenaria – di far iniziare la campagna vaccinazione in tutti i Paesi nello stesso giorno. “Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo stesso giorno“, aveva auspicato la presidente.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.