Vaccino, l’Europa parte. Von der Leyen: “Toccante momento di unità”

E’ il V-Day in Italia ma anche in tutta Europa (tranne in Ungheria e Slovacchia, che hanno iniziato un giorno fa). La campagna di vaccinazione è partita parallelamente sul territorio europeo, con l’obiettivo di imprimere una svolta nella lotta al coronavirus. Le dosi di vaccino Pfizer-BioNTech (approvato il 21 dicembre scorso) sono state consegnate a tutti i 27 Paesi dell’Unione europea, in tempo per avviare la prima fase della vaccinazione di massa. Da programma, precedenza a medici, infermieri, operatori sanitari e persone più fragili.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020