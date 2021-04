Vaccini, distribuiti oltre 20 milioni dosi ma è allarme componenti

Sono 20.263.020 le dosi di vaccino distribuite finora in Italia. E’ quanto emerge dal report sul sito del governo riportato da TgCom24. Nello specifico, sono state consegnate finora 13.422.240 dosi di Pfizer, 4.694.980 di Vaxzevria (AstraZeneca), 1.966.000 di Moderna e 179.800 di Janssen. Sono invece 18.091.401 le somministrazioni complessivamente effettuate.

Entro il 2021, le aziende farmaceutiche mondiali contano di arrivare a produrre 10 miliardi di dosi di vaccini che, secondo un recente rapporto della Banca mondiale, dovrebbero essere sufficienti per raggiungere l’equità nella distribuzione e ottenere l’immunità di gregge a livello globale entro marzo 2022.

Lo afferma la Federazione internazionale dei produttori e delle associazioni farmaceutiche: al contempo le aziende hanno però lanciato un allarme. Attualmente, avvertono, esiste infatti una carenza globale di alcuni degli oltre 100 componenti necessari per la produzione di vaccini.

“Gli Usa distribuiranno 60 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca ad altri Paesi non appena diventeranno disponibili”: lo ha twittato Andy Slavitt, uno dei dirigenti della task force della Casa Bianca contro la pandemia.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.

— Andy Slavitt (@aslavitt46) April 26, 2021