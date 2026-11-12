Uscire dalla povertà è difficile: misure universalistiche per aiutare le persone

La povertà rischia di diventare una condizione dalla quale è sempre più complicato uscire e stanno crescendo nuove forme di fragilità, come quella sanitaria. Lo scrive Caritas Italiana nel suo Rapporto Povertà e Risorse 2026, presentato con le due pubblicazioni “La misura dell’invisibile” e “Non c’è povertà senza risorse”. L’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana ha riscontrato che nel 2025 quasi la metà dei beneficiari degli aiuti alimentare è in contatto con loro da almeno tre anni e tra il 2021 e l’anno scorso le persone in povertà sanitaria sono aumentate del 69,4%. Il direttore di Caritas Marco Pagniello chiede che si misurino gli effetti concreti degli interventi contro la povertà sulla vita delle persone e che si superi la frammentazione con misure universalistiche: “Chiediamo di costruire un Paese nel quale sempre meno persone siano costrette a ricorrervi”.

Il rapporto

“Una povertà che tende a protrarsi nel tempo” con “bisogni diversi che si intrecciano”. E’ la sintesi del Rapporto Caritas sulla povertà: nel 2025, tra le persone registrate dai servizi informatizzati, 126.850 hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso pacchi, empori o buoni spesa. Il 48,2% dei beneficiari è in contatto con la Caritas da almeno tre anni: un segnale di quanto il sostegno alimentare rischi di diventare stabile. Sul fronte sanitario, il 16,1% delle 282.539 persone incontrate ha manifestato fragilità legate alla salute. Tra il 2015 e il 2025, il numero delle persone con queste problematiche è cresciuto del 69,4%. Secondo quanto emerge dal Rapporto Povertà e Risorse 2026, presentato oggi da Caritas Italiana, attraverso due pubblicazioni: “La misura dell’invisibile”, che ripercorre 30 anni di lettura delle trasformazioni sociali del Paese, e “Non c’è povertà senza risorse”, dedicato alle risorse e alle responsabilità che istituzioni e comunità possono introdurre per contrastare le disuguaglianze, “la prima rilevazione nazionale sugli ambulatori Caritas ha inoltre censito 110 ambulatori e studi medici in 89 diocesi, che nel 2025 hanno assistito 30.675 persone”. Le “difficoltà” emerse, spiega la Caritas, “si inseriscono in un contesto nazionale nel quale, secondo il Rapporto Bes 2026 dell’Istat, oltre 5,6 milioni di persone hanno rinunciato nel 2025 ad almeno una visita medica o a un accertamento diagnostico di cui avevano bisogno”.

Superare la frammentazione

“Trent’anni di osservazione ci consegnano la responsabilità di non limitarci a raccontare la povertà, né considerare sufficiente la nostra capacità di assisterla”, “la nostra richiesta alla politica non è certo quella di sostenere un sistema sempre più grande di aiuti. Chiediamo di costruire un Paese nel quale sempre meno persone siano costrette a ricorrervi. È necessario misurare, accanto alle risorse impiegate o le prestazioni erogate, soprattutto ciò che concretamente cambia nella vita delle persone. Per contrastare la povertà alimentare è necessaria una regia unitaria delle misure pubbliche, oggi frammentate tra interventi e amministrazioni diverse”. E’ quanto afferma don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, nelle conclusioni della presentazione del Rapporto Povertà e Risorse 2026, a trenta anni dalla prima pubblicazione che chiede “misure” di contrasto alla povertà “universalistiche” e “impegni concreti per abbattere le liste di attesa”.

Risposte reali ai bisogni

“Dal programma europeo FSE+ per la distribuzione degli aiuti alimentari alla Carta Dedicata a te, fino al Reddito alimentare sperimentato in quattro città: strumenti – sottolinea don Pagniello – che non dialogano tra loro e che non consentono di sapere quante famiglie ricevano più sostegni, quante restino escluse e, soprattutto, quali risultati producano gli interventi. Chiediamo di superare questa frammentazione, di valorizzare il lavoro di chi da anni accompagna percorsi di promozione, di rendere pubblici i risultati delle misure e garantire sostegni più universalistici, capaci di rispondere alle reali condizioni delle famiglie, insieme a politiche territoriali che assicurino a tutti un’alimentazione adeguata”.

La povertà sanitaria

“Rispetto alla povertà sanitaria – continua il direttore della Caritas – auspichiamo siano aumentati e resi stabili finanziamenti pubblici, il rafforzamento del personale sanitario e dei servizi territoriali, impegno concreto per la riduzione delle liste di attesa e garanzia degli stessi livelli essenziali di assistenza in tutto il Paese. Le Case della Comunità devono essere luoghi realmente accessibili, capaci di raggiungere – sottolinea – anche chi oggi resta escluso dalle cure, attraverso una collaborazione strutturata tra servizi sanitari, Comuni e realtà di prossimità”. “La loro efficacia – è quindi l’appello – va misurata sulla reale capacità di prendere in carico le persone, non soltanto sull’attivazione delle strutture. Al Governo, al Parlamento e alle Regioni chiediamo scelte precise, risorse adeguate e strumenti trasparenti per valutarne gli effetti. Le Caritas sono pronte a contribuire con la conoscenza dei territori e l’esperienza maturata nell’ incontro quotidiano con le persone. Ma la solidarietà non può diventare un alibi per le mancanze delle politiche pubbliche, né gli ambulatori e i servizi solidali possono sostituire stabilmente ciò che spetta alle istituzioni garantire. Il nostro obiettivo comune non può essere quello di rendere più efficiente la gestione della povertà, ma contribuire a superarla”.

Fonte Ansa