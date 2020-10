Usa, Twitter e FB bloccano un post della portavoce della Casa Bianca

Twitter e Facebook hanno bloccato l’account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver condiviso una notizia del New York Post sui rapporti tra Hunter Biden, il figlio di Joe Biden – il concorrente democratico alla corsa presidenziale – e una società ucraina.

Fb e Twitter hanno fermato la diffusione del presunto scoop del New York post in attesa di verificarne la veridicità. Questa la motivazione dei sue colossi social, sempre più apertamente schierati contro la governance repubblicana.

“L’hanno bloccata perché cercava di diffondere la verità” ha commentato il presidente Usa Donald Trump durante un comizio in Iowa. McEnany, dal canto suo, ha parlato direttamente di “censura” che non dovrebbe avere posto in America.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020