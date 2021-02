Usa: nominata come segretario del Senato la prima afroamericana

Il leader dei senatori democratici Charles Schumer ha nominato Sonceria Ann Berry 35° segretario del Senato. E’ la prima donna afroamericana della storia a ricoprire questo incarico. Assumerà la carica il 1° marzo 2021.

La carriera decennale in politica

Berry è originaria di Birmingham, Alabama e si è laureata alla JH Phillips High School. Ha conseguito un Bachelor of Arts in pedagogia presso l’ Università del North Alabama. Berry poi ha lavorato come membro dello staff nel Senato degli Stati Uniti per quattro decenni, inclusi gli uffici di Tom Carper, John Edwards, Daniel Patrick Moynihan, Howell Heflin e Doug Jones.

Più recentemente, è stata vice capo del personale di Patrick Leahy. Quando assumerà l’incarico, Berry diventerà il primo segretario afroamericano del Senato degli Stati Uniti.

