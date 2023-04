Usa: no al taglio del petrolio

A dichiararlo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby

WASHINGTON, – “Crediamo che i tagli alla produzione del petrolio si possano evitare in questo momento di crisi e lo abbiamo fatto sapere”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti rispondendo ad una domanda sui tagli decisi dall’Opec. I tagli alla produzione petrolifera – aveva precedentemente detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – sono “nell’interesse dei mercati globali dell’energia”.

Fonte: Ansa