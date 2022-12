Usa: i Dem conquistano il seggio della Georgia in Senato

Il senatore democratico (in carica) della Georgia, Raphael Warnock, ha sconfitto il repubblicano Herschel Walker conquistando un nuovo seggio al Senato degli Stati Uniti.

Il partito di Joe Biden ha conquistato un nuovo seggio al Senato degli Stati Uniti con la vittoria del democratico Raphael Warnock in Georgia. Il senatore in carica ha sconfitto il repubblicano Herschel Walker, protetto dell’ex presidente americano Donald Trump. La vittoria conferma la risicata maggioranza democratica alla Camera alta del Congresso.

Biden, che avrebbe dovuto subire una dura sconfitta alle elezioni di medio termine, esce rafforzato da questa tornata elettorale. Il presidente americano si era mostrato estremamente fiducioso pochi minuti prima dell’annuncio dei risultati. “Vinceremo, vinceremo in Georgia”, ha detto ai giornalisti.

Just called @SenatorWarnock to congratulate him on his win.

Tonight Georgia voters stood up for our democracy, rejected Ultra MAGAism, and most importantly: sent a good man back to the Senate. Here’s to six more years. pic.twitter.com/ibx5aprVs3

— President Biden (@POTUS) December 7, 2022