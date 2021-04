Usa: poliziotto uccide un’adolescente afroamericana a Columbus

Un agente di polizia dell’Ohio, mentre rispondeva a un tentativo di accoltellamento, ha ucciso a colpi di arma da fuoco un’adolescente afroamericana. La vittima è Makiyah Bryant, di 16 anni. Lo riferisce la Bbc.

La sparatoria è avvenuta nella capitale dello statodell’Ohio, Columbus, alle 16:45 di ieri ora locale, secondo quanto riportato dal quotidiano Columbus Dispatch. Gli agenti, secondo quanto ha riferito il giornale Columbus Dispatch, avrebbero reagito a un tentativo di aggressione con un coltello.

Una folla di manifestanti si era riunita vicino a una casa sul lato sud-est della città dove è avvenuta la sparatoria, pochi minuti prima che il verdetto di colpevolezza fosse annunciato contro l’agente di polizia accusato di aver ucciso George Floyd l’anno scorso. Secondo il giornale, la polizia coinvolta nella sparatoria avrebbe risposto a una chiamata di emergenza per un tentativo di rapina da parte di una giovane sospetta.

La zia della ragazza, Hazel Bryant, ha detto al Columbus Dispatch che l’adolescente viveva in una casa accoglienza ed è rimasta coinvolta in un alterco con qualcuno nella residenza. Ha detto che sua nipote ha lasciato cadere un coltello che stava portando, prima di essere stata colpita più volte da un agente di polizia.

Il sindaco di Columbus Andrew Ginther ha confermato la sparatoria mortale, dicendo su Twitter che “una giovane donna ha tragicamente perso la vita”. Gli agenti di polizia coinvolti avevano le telecamere indossate dal corpo di polizia (le body-cam) e l’Ohio Bureau of Criminal Investigation (BCI) ha aperto un’indagine sul caso. “Condivideremo le informazioni che potremo non appena saranno disponibili”, ha scritto il sindaco sui social. “Chiedo ai residenti di rimanere calmi e di consentire agli investigatori di esaminare i fatti“.

It's a tragic day in the city of Columbus. It's a horrible, heartbreaking situation. Sharing the body worn camera footage — while incomplete — was critical. We will share more footage as it becomes available. https://t.co/sae7c2SsuP

— Mayor Andrew Ginther (@MayorGinther) April 21, 2021