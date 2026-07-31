Uranio invisibile: le esportazioni nascoste nelle miniere di cobalto del Congo

Uno studio pubblicato su Nature Communications ha rivelato che, tra il 2000 e il 2024, nella Repubblica Democratica del Congo sono state prodotte tra le 2.000 e le 5.000 tonnellate di uranio sfuggite interamente ai controlli dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Estratto come sottoprodotto nelle miniere di cobalto, elemento chiave per le batterie al litio, questo materiale nucleare è stato in gran parte esportato verso le raffinerie in Cina senza essere dichiarato. I ricercatori stimano che tali volumi avrebbero potuto alimentare centinaia di armi nucleari, evidenziando una preoccupante falla nella tracciabilità globale delle risorse strategiche.

Lo studio

Tra il 2000 e il 2024 sarebbero state prodotte tra 2.000 e 5.000 tonnellate di uranio nella Repubblica Democratica del Congo e sfuggite ai controlli dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aies). Si tratta dell’uranio che viene estratto nelle miniere di cobalto, uno dei materiali chiave per la produzione delle batterie al litio e che dall’Africa viene esportato in particolare in Cina. Durante il processo di raffinazione dell’idrossido di cobalto grezzo per produrre cobalto metallico, l’uranio deve essere rimosso, diventando un sottoprodotto di grande valore. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato dagli ingegneri nucleari Ryan Manzuk, dell’Università del Wisconsin-Madison e dell’Università di Princeton, e Sébastien Philippe, dell’Università del Wisconsin-Madison, in collaborazione con giornalisti di Lighthouse Reports e del Financial Times.

Le stime

La stima della produzione si basa su dati geochimici, registri commerciali relativi alle miniere e su un modello chimico di lavorazione del cobalto. La quantità di uranio prodotta nella Repubblica Democratica del Congo, secondo le stime dei ricercatori, “potrebbe essere utilizzata per produrre materiale fissile per circa 600-1500 armi nucleari o per alimentare un reattore nucleare ad acqua leggera standard per 10-25 anni, quindi si tratta di una quantità considerevole”. L’uranio estratto nelle miniere di cobalto della Repubblica Democratica del Congo avrebbe quindi percorso la catena di approvvigionamento del cobalto e la maggior parte delle spedizioni era destinata alla Cina, dove si trova circa il 95% delle raffinerie di cobalto mondiali.

Le dichiarazioni

“Poiché questo uranio non è dichiarato e non è stato ufficialmente segnalato come estratto, non vi è alcuna limitazione al suo utilizzo finale. Potrebbe finire in un programma di energia nucleare civile o in un programma militare, perché nessuno si chiederà dove andrà a finire questo uranio. Non è registrato nei libri contabili”. “Le nostre ricerche non dimostrano che ciò sia stato fatto intenzionalmente per far uscire l’uranio dalla Repubblica Democratica del Congo”, afferma Philippe. “Tuttavia, una delle cose che ci preoccupa è che i volumi di uranio esportato che abbiamo quantificato superano quelli che dovrebbero essere dichiarati all’Aiea, sia dalla Rdc che dalla Cina. Quindi – conclude – questo è un problema.”

Fonte Ansa