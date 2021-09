Uragano Ida, almeno 50 morti sulla costa nord-est degli Stati Uniti

Sale drammaticamente il bilancio delle vittime e dei danni provocati dalla tempesta Ida sulla costa Nord-Est degli Stati Uniti. Sono almeno 50 le vittime finora contate in 8 Stati Usa, di cui 13 nella città di New York: tutte persone annegate, in auto o in seminterrati.

Dopo la Louisiana e il Mississippi, New York ma anche il New Jersey, la Pennsylvania e il Connecticut sono divenute le aree più colpite dalle violente piogge che hanno colto di sorpresa le autorità nonostante l’allarme dei meteorologi, provocando inondazioni e allagamenti e seminando distruzione ovunque.

La tempesta devastante, coda del potente uragano Ida poi declassato a tempesta tropicale una volta toccato terra in Louisiana, ha causato la morte di 23 persone nel solo stato del New Jersey. Lo ha riferito su Twitter il governatore, Phil Murphy.

In Cranford to meet with homeowners and view the devastating flood damage caused by Tropical Storm Ida. We’re committed to helping homeowners get the relief they need as they rebuild from this storm. pic.twitter.com/dTBdaoYLas

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) September 3, 2021