Uragani: Ida avanza verso le coste Louisiana, New Orleans in allerta

La tempesta tropicale Ida che si è formata ieri sera – 26 agosto – nel mar dei Caraibi si sta rafforzando e dirigendo verso la costa del golfo degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato i meteorologi Usa.

New Orleans in allerta per Ida

In Louisiana è stato dichiarato lo stato d’emergenza, con New Orleans in allerta. “Sfortunatamente, tutta la costa dello stato è attualmente sul percorso della tempesta tropicale Ida, che si sta rafforzando e potrebbe arrivare a toccare terra in forma di potente uragano”, ha affermato il governatore John Bel Edwards chiedendo ai cittadini di mettersi al riparo.

🌀 10:00 p.m.: Here is the latest forecast from @NHC_Atlantic on Tropical Storm #Ida. We are under a Hurricane watch. Please have your hurricane plan ready. #mswx #lawx pic.twitter.com/fXgLTPMSRz — NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 27, 2021

L’uragano Katrina

La Louisiana è uno Stato soggetto agli uragani. E’ ancora vivo il ricordo della devastazione causata dall’uragano Katrina nel 2005. È stato uno tra i cinque uragani più gravi della storia statunitense (il secondo più grave in termini di danni economici ed uno dei più gravi dal punto di vista dei morti). È inoltre stato il sesto uragano atlantico più forte mai registrato e il terzo più forte che abbia mai raggiunto le coste degli Stati Uniti.

Katrina si è formato il 23 agosto 2005 durante la stagione degli uragani atlantici ed ha causato devastazioni lungo buona parte della regione che comprende gli stati confinanti con il Golfo del Messico, cioè la Costa del Golfo degli Stati Uniti.

Le maggiori perdite di vite e di danni alle infrastrutture sono avvenuti a New Orleans (principale città della Louisiana), che è stata inondata quando il sistema di argini si è rivelato catastroficamente inutile, in molti casi ore dopo che la tempesta si è spostata verso l’interno. L’uragano ha causato gravi distruzioni attraverso l’intera costa del Mississippi e in Alabama, fino a 160 km dal centro della tempesta. Almeno 1836 persero la vita.

Now is the time for Louisianans to prepare for impacts from Tropical Storm Ida, which is expected to become a major hurricane. Louisiana is likely to start feeling effects this weekend, so get your game plan in place, monitor local news & heed local officials. #lagov #lawx pic.twitter.com/suNGIohqaJ — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2021

