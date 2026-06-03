Unicef: la crisi in Medio Oriente rallenta gli aiuti ai bambini nel mondo

A quasi cento giorni dall’ultima escalation in Medio Oriente, le conseguenze della crisi si fanno sentire ben oltre i confini della regione. L’Unicef denuncia un forte aumento dei costi di trasporto e gravi rallentamenti nelle catene di approvvigionamento umanitarie, con ripercussioni dirette sugli aiuti destinati ai bambini più vulnerabili. Tra ritardi nelle consegne, congestione dei porti e riduzione della capacità di trasporto, l’organizzazione avverte che ogni euro speso in più per la logistica sottrae risorse essenziali a vaccini, cure e interventi nutrizionali salvavita.

Rotte bloccate e costi in aumento: a rischio gli aiuti salvavita per i minori

“A quasi 100 giorni dall’inizio dell’ultima escalation in Medio Oriente, le ripercussioni si estendono ben oltre i confini della regione. L’interruzione delle catene di approvvigionamento umanitarie globali sta avendo un impatto sui bambini di tutto il mondo, con il persistere di congestioni nelle rotte di approvvigionamento globali e l’aumento dei costi di trasporto a tutti i livelli. L’aumento dei costi di trasporto significa meno fondi per gli aiuti salvavita di cui i bambini hanno bisogno”.

L’unicef lancia l’allarme

A lanciare l’allarme è Jean-Cedric Meeus, responsabile Unicef per il trasporto e la logistica a livello globale. “Per l’Unicef, i ritardi persistenti e i costi operativi più elevati, nel contesto di una crisi globale dei finanziamenti, stanno già costringendo – avverte- a scelte impossibili: quali bambini raggiungere per primi? I soli costi di trasporto e logistica stanno avendo un impatto enorme. Le deviazioni marittime intorno a Capo di Buona Speranza allungano ora i tempi di spedizione da due a quattro settimane. La capacità di trasporto aereo si è ridotta sulle rotte del Medio Oriente, mentre la congestione portuale si sta diffondendo in Africa e oltre. E dietro questa serie di interruzioni a catena c’è un’equazione semplice e brutale: ogni dollaro in più che l’Unicef spende per il trasporto è un dollaro in meno da destinare agli aiuti per i bambini“.

Vaccini e cibo in ritardo: l’impatto globale della crisi in Medio Oriente

L’impatto operativo negli ultimi mesi “è già grave. I costi del trasporto aereo per i vaccini dall’India verso l’Etiopia, la Nigeria e la Repubblica Democratica del Congo sono aumentati dal 50 al 70%. I costi di trasporto su gomma per gli alimenti terapeutici pronti all’uso dai produttori del Kenya verso la Somalia, il Sud Sudan e la RdC sono aumentati del 30%. Il trasporto marittimo di materiale didattico dalla Cina allo Yemen e al Mozambico è aumentato dal 100 al 150%. In Nigeria, il cambio di rotta per la consegna delle siringhe destinate a una campagna di vaccinazione contro la poliomielite rivolta a 12 milioni di bambini è costato 200.000 dollari in più, con un aumento dei costi di trasporto del 56%. In Mali, il budget per il trasporto merci internazionale ha registrato un aumento significativo del 36% nel primo trimestre”.

Le conseguenze dei ritardi

L’Unicef – che nonostante le difficoltà sta mantenendo i flussi di aiuti fondamentali – richiama l’attenzione anche sulla situazione in Afghanistan, nei porti africani di Beira, Conakry, Abidjan, Dar es Salaam e Mombasa e a cascata nei paesi senza sbocco sul mare e parla di interruzioni delle vie di accesso che “potrebbero ritardare l’arrivo di aiuti fondamentali anche di quattro-sei mesi”. E per un bambino in una zona di crisi, i ritardi nell’arrivo dei vaccini o degli interventi nutrizionali “possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

Fonte Ansa