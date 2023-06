Ue, via libera al nuovo pacchetto di sanzioni verso la Russia

È stato approvato l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia proposto dalla Commissione europea lo scorso maggio. Le misure attuate si focalizzano in misura maggiore sull’elusione delle sanzioni già in vigore contro il Mosca.

Il via libera dell’Unione Europea

Via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 presso l’Ue all’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’approvazione è arrivata alla riunione del Coreper II e riguarda l’ultimo pacchetto di misure messe in campo da Bruxelles e concentrato innanzitutto sull’evitare che le sanzioni in vigore siano aggirate.

Le parole di Ursula von der Leyen

“Accolgo con favore l’accordo politico sul nostro undicesimo pacchetto di sanzioni. Il pacchetto infliggerà un ulteriore colpo alla macchina da guerra di Putin con restrizioni all’esportazione più severe, mirate alle entità che sostengono il Cremlino. Il nostro strumento antielusione impedirà alla Russia di mettere le mani sui prodotti sanzionati“. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo il via libera all’undicesimo pacchetto di sanzioni.

Fonte: Ansa