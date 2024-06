A Bruxelles è stato firmato un impegno di “sicurezza a lungo termine” tra Unione Europea e Ucraina, a sottoscriverlo il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente di Commissione Ursula von der Leyen. Zelensky chiede un secondo (e celere) vertice per la pace in Ucraina e l’entrata della Bielorussia in Ue.

L’Ue firma gli impegni di sicurezza con l’Ucraina

L’Unione europea ha stipulato con l’Ucraina gli impegni di sicurezza a lungo termine. Per l’Ue hanno firmato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha poi siglato accordi bilaterali con Lituania ed Estonia.

Zelensky: “Presto un secondo vertice di pace, non c’è tempo”

“Ora dobbiamo prepararci per un secondo summit di pace, è molto importante, e ne discuterò con i leader”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio europeo. “Dobbiamo compiere i prossimi passi, ovvero un piano dettagliato e metterlo sul tavolo e dobbiamo farlo nei prossimi mesi perché non abbiamo molto tempo, ci sono morti e feriti sul terreno”, ha aggiunto. “Noi non vogliamo che il conflitto duri anni, Mosca invece punta a prolungarlo. Ma vogliamo negoziati alla luce del sole, non segreti”, ha precisato.

Zelensky: anche la Bielorussia entri un giorno nell’Ue

“Vi ringrazio per l’apertura dei negoziati di adesione, l’Ucraina è pronta ad affrontare tutti i passaggi dell’allargamento”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai Ventisette dalla sala del Consiglio europeo. “E’ una scelta che siede dal lato giusto della storia, così come per la Moldova, i Balcani e sono certo anche per la Georgia. E pure la Bielorussia in futuro dovrebbe entrare a far parte dell’Europa unita”.

Fonte: Ansa